Política
Axel Kicillof
Elecciones 2025
Elecciones 2025

Kicillof, luego de la victoria: "Las urnas le dijeron a Milei que va a tener que rectificar el rumbo"

El gobernador bonaerense fue el gran ganador de la jornada. En un duro discurso, le habló directamente al Presidente y anticipó: "Hoy quedó demostrado que en la Argentina hay otro camino y empezamos a recorrerlo".

Axel Kicillof

Axel Kicillof, el gran ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires (Foto: captura de TV).

"Con una boleta, veníamos a poner freno al gobierno de Milei y acá estamos", dijo Axel Kicillof, el gran ganador de la jornada de este domingo. El gobernador bonaerense triunfó de manera contundente en la provincia de Buenos Aires. La alianza y unión del gran parte del peronismo (con el kirchnerismo) en "Fuerza Patria" se impuso en 6 de las 8 secciones.

A partir de este triunfo, Kicillof quedó colocado de manera excelente como uno de los "presidenciables" del peronismo para las elecciones generales de 2027. De hecho, el gobernador fue interrumpido por el grito de los militantes: "Se siente, se siente, Axel presidente".

Kicillof no solo se impuso a la estrategia del gobierno libertario del presidente Javier Milei. También logró un resultado interno al desdoblar las elecciones en la Provincia del turno nacional de octubre. Cristina Fernández de Kirchner (presidenta del PJ) y su hijo Máximo (presidente del PJ provincial) no estaban de acuerdo con la postura del gobernador. Por primera vez, la Provincia votó a nivel local separada de la elección nacional y el peronismo obtuvo una resonante victoria.

"Desdoblamos y tuvimos unas elecciones transparentes y sin ninguna denuncia", dijo Kicillof. Enseguida volvió a agradecer a los militantes en lo que definió como "una fiesta popular".

"Ahora, más personal, a mi familia: Soledad, León, Andy, a mi vieja, a mi viejo, a mi hermana. Disculpen, porque me bancaron", expresó y se quebró.

kicillof-gana

Kicillof: "El nacional es un gobierno extravagante y bizarro"

Kicillof definió así al gobierno nacional y lo contrapuso a su gestión. "Dijimos que íbamos a funcionar como una red y como un escudo para defender al pueblo". Era un mandato, aseguró, y agregó: "Con el veredicto de las urnas, digo que cumplimos".

"Este es un triunfo del peronismo para todo el país", aseguró el gobernador y continuó: "Las urnas le dieron hoy un mensaje al Presidente. El Gobierno mismo dijo lo que significaba el triunfo de ellos o el nuestro. Van a tener que rectificar el rumbo", enfatizó.

Las urnas, afirmó, "dejaron en claro que no se puede paralizar la obra pública, pegarles a los jubilados o desfinanciar a los discapacitados".

"Venimos de una tremenda decepción de lo que fue nuestro gobierno", reconoció, pero remarcó que aprendieron a sumar fuerzas de adentro y de afuera del peronismo para gobernar a favor del pueblo. También atribuyó el triunfo al hecho de estar y escuchar a los bonaerenses. En ese sentido, anticipó que así va a seguir. "Sin adoptar el discurso del odio y la violencia que quieren imponer. Cuando uno tiene razón, no tiene por qué gritar".

"Llegamos hasta aquí sin estafar a nadie. Milei, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones. Escuchá al pueblo, eso te dijeron las urnas", señaló.

"Por enésima vez, desde acá le digo a Milei que tenemos que reunirnos imperiosamente. Espero el llamado, tené la valentía de hacerlo", le dijo personalmente al Presidente.

Basado en lo 13 puntos de ventaja sobre el gobierno de Milei, concluyó: "Hoy quedó demostrado que en la Argentina hay otro camino y empezamos a recorrerlo".

