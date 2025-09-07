Kicillof, luego de la victoria: "Las urnas le dijeron a Milei que va a tener que rectificar el rumbo"

"Ahora, más personal, a mi familia: Soledad, León, Andy, a mi vieja, a mi viejo, a mi hermana. Disculpen, porque me bancaron", expresó y se quebró.

Kicillof: "El nacional es un gobierno extravagante y bizarro"

Kicillof definió así al gobierno nacional y lo contrapuso a su gestión. "Dijimos que íbamos a funcionar como una red y como un escudo para defender al pueblo". Era un mandato, aseguró, y agregó: "Con el veredicto de las urnas, digo que cumplimos".

"Este es un triunfo del peronismo para todo el país", aseguró el gobernador y continuó: "Las urnas le dieron hoy un mensaje al Presidente. El Gobierno mismo dijo lo que significaba el triunfo de ellos o el nuestro. Van a tener que rectificar el rumbo", enfatizó.

Las urnas, afirmó, "dejaron en claro que no se puede paralizar la obra pública, pegarles a los jubilados o desfinanciar a los discapacitados".

"Venimos de una tremenda decepción de lo que fue nuestro gobierno", reconoció, pero remarcó que aprendieron a sumar fuerzas de adentro y de afuera del peronismo para gobernar a favor del pueblo. También atribuyó el triunfo al hecho de estar y escuchar a los bonaerenses. En ese sentido, anticipó que así va a seguir. "Sin adoptar el discurso del odio y la violencia que quieren imponer. Cuando uno tiene razón, no tiene por qué gritar".

"Llegamos hasta aquí sin estafar a nadie. Milei, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones. Escuchá al pueblo, eso te dijeron las urnas", señaló.

"Por enésima vez, desde acá le digo a Milei que tenemos que reunirnos imperiosamente. Espero el llamado, tené la valentía de hacerlo", le dijo personalmente al Presidente.

Basado en lo 13 puntos de ventaja sobre el gobierno de Milei, concluyó: "Hoy quedó demostrado que en la Argentina hay otro camino y empezamos a recorrerlo".