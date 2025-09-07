Tiene 15 años, mató a otro de 16 para robarle el celular y cayó de una manera insólita

policia-cientifica

Tras recibir asistencia y ser interrogado sobre cómo se había provocado esa lesión, el joven afirmó que había sido víctima de un supuesto robo: los médicos dedujeron que había estado en el mismo lugar que la víctima y dieron aviso a la Justicia. Luego de esto quedó detenido a disposición del Juzgado de Menores, que inició de inmediato la investigación sobre su entorno y su situación socio ambiental.

La Brigada de Investigaciones de la Policía tomó el caso por orden de la Justicia, que busca reunir pruebas y testimonios sobre el ataque, ahora investigado como homicidio.

En ese contexto, los pesquisas intentan establecer si existían conflictos previos entre los dos adolescentes, dado que en Orán se han registrado en los últimos meses varios hechos de violencia juvenil que terminaron con jóvenes detenidos.