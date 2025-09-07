Tiene 15 años, mató a otro de 16 para robarle el celular y cayó de una manera insólita

Un joven de 16 años, con una discapacidad motriz, murió tras ser apuñalado por la espalda por un adolescente que intentó robarle el celular en una plaza ubicada en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Pese a que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Vicente de Paul, no logró sobrevivir por una puñalada que le perforó el pulmón.
Asesinaron a un adolescente de 16 años para robarle el celular.
Un joven de 16 años, con una discapacidad motriz, murió tras ser apuñalado por la espalda por un adolescente que intentó robarle el celular en una plaza ubicada en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
El ataque, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió el viernes por la noche, cuando la víctima se encontraba sobre un barandal de una plaza. Allí fue sorprendida por un menor de 15 años con el que comenzó a forcejear para evitar que le quitara sus pertenencias. En ese marco, el agresor comenzó a propinarle puntazos, uno de ellos en la espalda que derivó en la perforación de un pulmón, según informó la prensa salteña.
Debido a la gravedad de las heridas, el joven logró pedir auxilio y fue llevado al hospital San Vicente de Paul, el principal de Orán, donde fue sometido a una operación de urgencia. A pesar de la rápida intervención y de los intentos por salvarle la vida, el chico no resistió y falleció durante la intervención médica.
Ante lo sucedido y mientras la policía local investigaba los registros de las cámaras de seguridad en la zona del ataque, al mismo hospital se presentó el principal sospechoso del crimen con una herida en una de sus manos.
Tras recibir asistencia y ser interrogado sobre cómo se había provocado esa lesión, el joven afirmó que había sido víctima de un supuesto robo: los médicos dedujeron que había estado en el mismo lugar que la víctima y dieron aviso a la Justicia. Luego de esto quedó detenido a disposición del Juzgado de Menores, que inició de inmediato la investigación sobre su entorno y su situación socio ambiental.
La Brigada de Investigaciones de la Policía tomó el caso por orden de la Justicia, que busca reunir pruebas y testimonios sobre el ataque, ahora investigado como homicidio.
En ese contexto, los pesquisas intentan establecer si existían conflictos previos entre los dos adolescentes, dado que en Orán se han registrado en los últimos meses varios hechos de violencia juvenil que terminaron con jóvenes detenidos.