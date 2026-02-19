Con la Rosada vallada y Milei en Estados Unidos, el Gobierno monitorea la sesión por la reforma laboral
Adorni, Karina Milei y Santilli seguirán de cerca el debate que comenzará esta tarde en Diputados. Mientras, el Presidente desarrolla una minigira en Washington para participar de la sesión inaugural del Board of Peace.
La mesa política del Gobierno sigue de cerca la sesión de Diputados para tratar la reforma laboral (Foto: archivo).
El presidente Javier Milei se muestra este jueves en una nueva cumbre en Estados Unidos con Donald Trump, mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la mesa política del Gobierno, con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, monitorean desde la Casa Rosada la sesión especial convocada a partir de las 14 en Diputados para tratar el proyecto de reforma laboral.
Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, Adorni y Karina Milei seguirán la sesión desde la Casa Rosada y Santilli estará desde temprano en el Congreso.
La Casa Rosada amaneció vallada y en medio de un fuerte operativo de seguridad, en el marco del protocolo antipiquetes ante el paro general convocado por la CGT y las protestas y movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales, sociales y políticas en contra del tratamiento de la reforma.
Al igual que lo hizo durante todas las reuniones que se realizaron el martes y el miércoles para obtener el dictamen del proyecto, "Santilli trabaja codo a codo con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, para reunir los votos necesarios para que se apruebe la reforma laboral", dijo una fuente oficial a A24.com.
Para lograr el quorum y dar inicio a la sesión prevista para las 14, el Gobierno necesita juntar 129 diputados presentes. Por este motivo, y a raíz del paro general que afecta a todos los medios de transportes, incluso las aerolínenas, Martín Menem y Bornoronni activaron un "operativo de busqueda" en autos para traer de sus provincias a distintos legisladores.
En la previa a la sesión, Santilli destacó "el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la mesa política para que la Argentina cuente con esta ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente”.
El titular de la cartera de Interior subrayó que “hace 15 años que no se genera en Argentina un puesto de trabajo neto en el sector privado formal” y explicó que “el desafío trazado por el Presidente es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad”.
Milei, en Estados Unidos con Donald Trump
Javier Milei arribó en la noche del miércoles a Washington con una reducida comitiva para participar de la sesión inaugural del Board of Peace, el grupo de países que, liderados por el Donald Trump, busca conformar una suerte de contrapeso de la ONU.
Se trata del decimocuarto viaje internacional de Milei desde el inicio de su gestión, una dinámica que el Gobierno justifica en la necesidad de posicionar a la Argentina en el escenario global y atraer inversiones.
La actividad oficial esta prevista a las 10 hora local (12 de Argentina), cuando Milei participe de la sesión inaugural del Board of Peace, una iniciativa con la que Trump dice querer crear condiciones de paz en la Franja de Gaza, pero que podría extenderse a una coalición internacional para otros casos de guerras.
Tras un discurso de dos minutos, Milei se trasladará hacia su lugar de alojamiento y posteriormente a la Base Aérea Andrews para emprender el regreso al país a las 21 de Argentina.
El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 7:30, completando así una gira internacional de menos de 48 horas.