Con la Rosada vallada y Milei en Estados Unidos, el Gobierno monitorea la sesión por la reforma laboral

santilli

Para lograr el quorum y dar inicio a la sesión prevista para las 14, el Gobierno necesita juntar 129 diputados presentes. Por este motivo, y a raíz del paro general que afecta a todos los medios de transportes, incluso las aerolínenas, Martín Menem y Bornoronni activaron un "operativo de busqueda" en autos para traer de sus provincias a distintos legisladores.

En la previa a la sesión, Santilli destacó "el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la mesa política para que la Argentina cuente con esta ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente”.

El titular de la cartera de Interior subrayó que “hace 15 años que no se genera en Argentina un puesto de trabajo neto en el sector privado formal” y explicó que “el desafío trazado por el Presidente es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad”.

Milei, en Estados Unidos con Donald Trump

milei eeuu.avif

Javier Milei arribó en la noche del miércoles a Washington con una reducida comitiva para participar de la sesión inaugural del Board of Peace, el grupo de países que, liderados por el Donald Trump, busca conformar una suerte de contrapeso de la ONU.

Se trata del decimocuarto viaje internacional de Milei desde el inicio de su gestión, una dinámica que el Gobierno justifica en la necesidad de posicionar a la Argentina en el escenario global y atraer inversiones.

La actividad oficial esta prevista a las 10 hora local (12 de Argentina), cuando Milei participe de la sesión inaugural del Board of Peace, una iniciativa con la que Trump dice querer crear condiciones de paz en la Franja de Gaza, pero que podría extenderse a una coalición internacional para otros casos de guerras.

Tras un discurso de dos minutos, Milei se trasladará hacia su lugar de alojamiento y posteriormente a la Base Aérea Andrews para emprender el regreso al país a las 21 de Argentina.

El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 7:30, completando así una gira internacional de menos de 48 horas.