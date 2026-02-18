Beneficios ANSES 2026: la noticia de Milei que entusiasmó a los jubilados
En un escenario donde cada peso cuenta, miles de jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) buscan estrategias para hacer rendir el haber mensual y el bono extraordinario. Más allá de los aumentos por movilidad, existe una herramienta concreta para aliviar el gasto cotidiano: el programa Beneficios ANSES – Capital Humano.
Impulsado junto al Ministerio que conduce Sandra Pettovello, este esquema ofrece reintegros en supermercados, farmacias y otros rubros esenciales, con porcentajes que parten del 10% y llegan hasta el 20% en determinados productos.
La clave es que no requiere inscripción ni trámites adicionales: el descuento se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión.
Cómo funciona el descuento para jubilados
El mecanismo es sencillo pero tiene una particularidad importante:
no se aplica en la caja como descuento directo, sino como reintegro bancario.
Paso a paso:
El jubilado paga la compra con su tarjeta de débito.
Abona el total en el comercio adherido.
Dentro de las 72 horas hábiles recibe en su cuenta el reintegro correspondiente.
En la mayoría de los casos, el beneficio consiste en un 10% de devolución sin tope, aunque en algunas cadenas existen límites específicos.
El programa tiene alcance federal y está presente en más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta en todo el país.
Qué rubros tienen reintegro
Los descuentos abarcan compras habituales como:
Supermercados
Carnes
Perfumería y limpieza
Farmacias
Indumentaria
Materiales para la construcción
En productos de perfumería y artículos de limpieza, el reintegro puede llegar al 20%.
Supermercados con descuentos para jubilados
Sin tope de reintegro
Disco, Jumbo y Vea: 10% general y 20% en perfumería y limpieza.
Coto: 10% en toda la compra.
La Anónima: 10% general.
Super CAS / FASA: 10% general.
Josimar: 15% en todos los productos.
Toledo: 20% en todos los rubros.
Con tope
Carrefour: 10% con máximo de $35.000.
Día: 10% con tope de $2.000 por operación.
Chango Más: 10% con límite de $1.000 por transacción y $15.000 mensuales.
Cómo potenciar el ahorro con promociones bancarias
El descuento del 10% de ANSES puede acumularse con promociones propias de los bancos, lo que permite aumentar el porcentaje final de ahorro.
Banco Nación
Ofrece un 5% extra de reintegro con tope de $5.000 por semana y $20.000 mensuales usando BNA+ o MODO en supermercados adheridos.
Banco Galicia
Brinda hasta 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.
Topes: $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
Banco Supervielle
Otorga 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más (con tope), además de 50% en farmacias adheridas.
Banco Provincia (Cuenta DNI)
A través de Cuenta DNI suma 5% adicional con tope semanal de $5.000 por persona en cadenas como Día, Toledo, Carrefour y Chango Más.
Cuánto puede ahorrar un jubilado por mes
Si un jubilado realiza compras por $300.000 mensuales en supermercados:
Con 10% de ANSES → recupera $30.000
Si suma un 5% bancario → podría recuperar otros $15.000
El ahorro total puede superar los $45.000 en un mes, dependiendo del banco y los topes aplicados.
En algunos casos, combinando promociones específicas, el porcentaje final puede acercarse al 20% o más.