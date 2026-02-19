Qué servicios no funcionan este jueves por el paro general de la CGT

- Colectivos: La UTA adhiere al paro, por lo que no hay servicio de líneas de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.
- Trenes y Subtes: La Fraternidad confirmó su participación, paralizando la totalidad de la red ferroviaria. Tampoco funciona ninguna de las líneas de subte ni el Premetro en CABA.
- Vuelos: Los gremios aeronáuticos se sumaron a la medida, lo que provoca cancelación de los vuelos aerocomerciales de cabotaje e internacionales en todos los aeropuertos del país.
- Bancos: La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, también paraliza sus actividades. No hay atención presencial al público en entidades nacionales o extranjeras.
- Administración Pública: El gremio ATE convocó al paro, afectando severamente la atención en oficinas públicas, dependencias del Estado y hospitales nacionales, provinciales y municipales (sólo guardias).
- Industria y recolección: La UOM (metalúrgicos), Aceiteros y el gremio de Camioneros (recolección de residuos y logística) también cesan sus tareas, afectando el transporte de cargas en general.
Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el acatamiento no es total. Un sector disidente, nucleado principalmente en el Grupo DOTA, decidió no plegarse a la medida de fuerza y mantiene operativas a decenas de líneas que circulan con su cronograma habitual.
Las líneas que sí funcionan hoy
- Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.
- Líneas provinciales y municipales: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562.
"Todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal, de día hábil, excepto la 60 que está con un servicio reducido", Marcelo Pasciuto, Director Grupo DOTA.
Respecto a la situación en la línea 60, el directivo explicó que "están más afiliados a la UTA y ahí se adhirieron al paro".
A qué hora termina el paro
El paro nacional empezó desde las 00 horas del jueves 19 y se levantará a partir de las 00 del viernes 20.
Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza
- Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
- Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)
- Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
- Señaleros (ASFA)
- Federación Argentina de Remises (FAREM)
- Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
- Gremios de la aviación
- Sindicato de Cementerios (SOECRA)
- Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
- Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)
- Sindicato de Dragado y Balizamiento
- Camioneros
- Aeronavegantes
- Unión Tranviarios Automotor (UTA)
- La Fraternidad
- Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)
- Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)
- Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs)
- Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
- AOITA
- Capitanes de Ultramar
- APA (Asociación del Personal Aeronáutico)
- AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)
- SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)
- SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)
- SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)
- Guincheros
- SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)
- SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)
- Sindicato Vialidad
- ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación