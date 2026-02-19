Qué servicios no funcionan este jueves por el paro general de la CGT

Colectivos: La UTA adhiere al paro, por lo que no hay servicio de líneas de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.

La UTA adhiere al paro, por lo que en todo el territorio nacional. Trenes y Subtes : La Fraternidad confirmó su participación, paralizando la totalidad de la red ferroviaria. Tampoco funciona ninguna de las líneas de subte ni el Premetro en CABA.

: La Fraternidad confirmó su participación, paralizando la totalidad de la red ferroviaria. Tampoco funciona ninguna de las líneas de ni el en CABA. Vuelos: Los gremios aeronáuticos se sumaron a la medida, lo que provoca cancelación de los vuelos aerocomerciales de cabotaje e internacionales en todos los aeropuertos del país.

Los gremios aeronáuticos se sumaron a la medida, lo que provoca en todos los aeropuertos del país. Bancos: La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, también paraliza sus actividades. No hay atención presencial al público en entidades nacionales o extranjeras.

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, también paraliza sus actividades. en entidades nacionales o extranjeras. Administración Pública: El gremio ATE convocó al paro, afectando severamente la atención en oficinas públicas, dependencias del Estado y hospitales nacionales, provinciales y municipales (sólo guardias).

El gremio ATE convocó al paro, afectando severamente la atención en oficinas públicas, dependencias del Estado y hospitales nacionales, provinciales y municipales (sólo guardias). Industria y recolección: La UOM (metalúrgicos), Aceiteros y el gremio de Camioneros (recolección de residuos y logística) también cesan sus tareas, afectando el transporte de cargas en general.

Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el acatamiento no es total. Un sector disidente, nucleado principalmente en el Grupo DOTA, decidió no plegarse a la medida de fuerza y mantiene operativas a decenas de líneas que circulan con su cronograma habitual.

Las líneas que sí funcionan hoy

Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Líneas provinciales y municipales: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562.

"Todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal, de día hábil, excepto la 60 que está con un servicio reducido", Marcelo Pasciuto, Director Grupo DOTA.

Respecto a la situación en la línea 60, el directivo explicó que "están más afiliados a la UTA y ahí se adhirieron al paro".

A qué hora termina el paro

El paro nacional empezó desde las 00 horas del jueves 19 y se levantará a partir de las 00 del viernes 20.

Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza