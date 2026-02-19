En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
marzo
Previsional

Jubilaciones ANSES: el aumento que llega en marzo y el nuevo monto que cobrarán con bono

El haber mínimo, la máxima y las pensiones vuelven a actualizarse. Qué porcentaje se aplicará, cómo impacta en el bolsillo y qué pasará con el refuerzo de $70.000.

Las jubilaciones y pensiones que paga la ANSES volverán a actualizarse en marzo de 2026 con el esquema de movilidad mensual atado a la inflación, un mecanismo que modifica los haberes todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El porcentaje definitivo todavía no fue informado, pero el incremento ya está garantizado por ley y se aplicará de forma automática en el calendario de pagos habitual, sin necesidad de realizar trámites.

La suba alcanzará a:

  • Jubilaciones del sistema general

  • Pensiones

  • Pensiones No Contributivas

  • Prestación Básica Universal (PBU)

  • Asignaciones familiares y universales

Es decir, se trata de una actualización que impacta en todo el esquema previsional.

De cuánto sería el aumento a jubilados en marzo 2026

El porcentaje final se conocerá cuando el INDEC difunda el IPC correspondiente al período que se toma para el cálculo de la movilidad.

Ese número se aplicará sobre los valores vigentes en febrero, que actualmente son:

  • Jubilación mínima: $359.254,35

  • Jubilación mínima con bono: $429.219,42

  • Jubilación máxima: $2.417.441,63

  • Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47

  • PUAM: $287.403,48

  • Pensiones No Contributivas: $251.453,59

Con el nuevo índice, todas estas cifras se actualizarán en simultáneo.

ANSES_Pago

El bono de $70.000: la clave para el haber mínimo

En la actualidad, los jubilados que perciben la mínima cobran un bono extraordinario de $70.000, que se deposita junto con el haber mensual.

Si el Gobierno decide sostener este refuerzo en marzo -algo que suele confirmarse pocos días antes del inicio del cronograma- el ingreso final para los haberes más bajos volverá a ubicarse por encima del monto que surja únicamente del aumento por movilidad.

Este plus es el que en los últimos meses permitió elevar el ingreso real de quienes están en la base del sistema previsional.

Qué otras prestaciones aumentan en marzo

La movilidad no impacta solo en las jubilaciones. También modifica los valores de:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación por Embarazo (AUE)

  • Asignaciones Familiares del SUAF

En febrero, la AUH se ubicó en $129.082,71, con el esquema habitual:

  • 80% de cobro mensual

  • 20% retenido hasta la presentación de la Libreta

En marzo, estos montos volverán a actualizarse con el mismo índice.

Quiénes reciben el aumento

La suba alcanzará automáticamente a:

  • Jubilados del sistema general
  • Pensionados
  • Titulares de Pensiones No Contributivas
  • Beneficiarios de asignaciones incluidas en la movilidad
  • No hay que realizar ningún trámite: el incremento se deposita en las fechas habituales de cobro.

Desde el organismo previsional recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras o inconvenientes en la liquidación.

