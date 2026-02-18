Pettovello y Milei confirmaron una gran notica para jubilados

Para acceder al beneficio no se requiere inscripción previa ni trámites adicionales. Basta con abonar la compra utilizando la tarjeta de débito donde se percibe la jubilación o pensión. Este detalle simplifica el acceso y evita burocracia, un aspecto especialmente valorado por los adultos mayores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta un punto central: el descuento no se aplica directamente en la línea de caja. El mecanismo funciona mediante reintegro bancario. Es decir, el jubilado paga el total de la compra y, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, recibe en su cuenta la devolución correspondiente al porcentaje establecido.

Cómo funciona el reintegro y qué rubros abarca

El reintegro equivale, en la mayoría de los casos, al 10% del monto abonado, aunque puede variar según la cadena y el tipo de producto. De acuerdo con información oficial, el beneficio alcanza distintos rubros:

Alimentos

Indumentaria

Farmacias

Perfumería

Artículos de limpieza

Materiales para la construcción

Esta amplitud permite que el ahorro no se limite únicamente a la compra de comida, sino que también impacte en otros gastos habituales del hogar.

Los descuentos cadena por cadena

El esquema de reintegros varía según el supermercado. En algunos casos no hay tope de devolución, mientras que en otros existen límites por operación o por mes.

Disco, Jumbo y Vea

En las cadenas Disco, Jumbo y Vea, el beneficio contempla:

10% de reintegro en todos los rubros , incluidas carnes

20% en perfumería y artículos de limpieza

Sin límite de devolución

Esto significa que un jubilado que realiza compras importantes puede obtener un reintegro significativo sin preocuparse por topes máximos.

Coto, La Anónima y Super CAS / FASA

En Coto, La Anónima y Super CAS / FASA, se aplica un 10% general en toda la compra, también sin tope.

Este esquema uniforme simplifica el cálculo del ahorro y resulta especialmente útil para quienes concentran sus compras mensuales en una sola cadena.

Josimar y Toledo

En Josimar, el reintegro asciende al 15% en todos los productos, sin límite.

Por su parte, Supermercados Toledo ofrece uno de los porcentajes más altos: 20% en todos los rubros, igualmente sin tope. En estos casos, el impacto sobre el presupuesto puede ser todavía mayor.

Carrefour, Día y Chango Más

En Carrefour, el descuento es del 10% con un tope de $35.000.

En Supermercados Día, se mantiene el 10%, pero con un límite de $2.000 por operación bajo modalidad de reintegro.

En Chango Más, la rebaja también es del 10%, con doble límite: hasta $1.000 por transacción y un máximo de $15.000 por mes.

Estos topes obligan a planificar mejor las compras para maximizar el beneficio.

El banco también importa: cómo potenciar el ahorro

Aunque el programa de ANSES se aplica con cualquier tarjeta de débito donde se cobre la prestación, la elección del banco puede marcar una diferencia sustancial.

En 2026, las entidades financieras compiten por captar jubilados y pensionados, ofreciendo promociones adicionales que pueden acumularse con el reintegro básico del 10%.

Banco de la Nación Argentina

Quienes perciben sus haberes allí acceden a un 5% extra de reintegro, con tope de $5.000 por semana y $20.000 mensuales, en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ y MODO.

La promoción incluye cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

Ofrece hasta 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El tope mensual es de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle

Brinda 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más pagando con débito (tope $25.000) o QR (tope $15.000). También suma 50% de rebaja en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

Banco de la Provincia de Buenos Aires

A través de Cuenta DNI ofrece 5% de descuento en compras con QR o Clave DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un límite de $5.000 por semana y por persona. Este beneficio puede combinarse con otras promociones vigentes.

Estrategia para estirar el haber y el bono

Especialistas en consumo recomiendan planificar las compras teniendo en cuenta:

Días específicos con mayor porcentaje de descuento.

Topes mensuales para no perder reintegros.

Posibilidad de combinar promociones bancarias con el programa ANSES.

Uso inteligente del bono extraordinario para compras estratégicas con mayor devolución.

En un contexto donde el haber jubilatorio y el bono resultan ajustados frente al costo de vida, cada reintegro representa un pequeño respiro financiero.

Por ejemplo, un jubilado que destine $200.000 mensuales a supermercado podría recuperar $20.000 solo con el 10% básico. Si además suma promociones bancarias, el ahorro puede incrementarse de manera considerable.

Un beneficio que gana protagonismo

Con el paso del tiempo, el programa Beneficios ANSES - Capital Humano se consolidó como una de las herramientas más valoradas por los adultos mayores. No se trata de un subsidio directo, sino de un mecanismo de ahorro permanente que incentiva el consumo formal y bancarizado.

En medio de la incertidumbre económica, la posibilidad de acceder a descuentos federales, sin inscripción y con reintegro automático, representa una ventaja concreta.

Para muchos jubilados, el desafío ya no es solo cobrar el haber y el bono, sino administrarlos con inteligencia para que alcancen hasta fin de mes. Y en esa ecuación, los reintegros del 10%, 15% o 20% pueden marcar la diferencia entre ajustar gastos o mantener cierta estabilidad.