En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Javier Milei
PREVISIONALES

Pettovello y Milei confirmaron una gran notica para jubilados

Para millones de jubilados y pensionados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la posibilidad de acceder a descuentos y reintegros se convirtió en una herramienta fundamental para sostener el poder adquisitivo del haber mensual y del bono extraordinario.

Pettovello y Milei confirmaron una gran notica para jubilados

Para millones de jubilados y pensionados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la posibilidad de acceder a descuentos y reintegros se convirtió en una herramienta fundamental para sostener el poder adquisitivo del haber mensual y del bono extraordinario.

Leé también Refuerzos de ANSES: cuánto se puede cobrar para la vuelta a clases en 2026
Refuerzos de ANSES: cuánto se puede cobrar para la vuelta a clases en 2026

En este contexto, el programa Beneficios ANSES - Capital Humano emerge como uno de los recursos más utilizados por los adultos mayores para aliviar el impacto de los aumentos en alimentos, medicamentos y artículos esenciales. La iniciativa, impulsada por el organismo previsional junto al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, ofrece descuentos que pueden marcar una diferencia real en la economía cotidiana.

Un alivio concreto en el changuito del supermercado

El programa contempla rebajas que comienzan en el 10% en supermercados —en muchos casos sin tope de reintegro— y alcanzan hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza. En tiempos donde los alimentos concentran buena parte del gasto mensual, este tipo de beneficio adquiere una dimensión clave.

La iniciativa tiene alcance federal, con presencia en más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta en todo el país. Esto incluye tanto grandes cadenas nacionales como supermercados regionales y locales de cercanía.

Para acceder al beneficio no se requiere inscripción previa ni trámites adicionales. Basta con abonar la compra utilizando la tarjeta de débito donde se percibe la jubilación o pensión. Este detalle simplifica el acceso y evita burocracia, un aspecto especialmente valorado por los adultos mayores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta un punto central: el descuento no se aplica directamente en la línea de caja. El mecanismo funciona mediante reintegro bancario. Es decir, el jubilado paga el total de la compra y, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, recibe en su cuenta la devolución correspondiente al porcentaje establecido.

Cómo funciona el reintegro y qué rubros abarca

El reintegro equivale, en la mayoría de los casos, al 10% del monto abonado, aunque puede variar según la cadena y el tipo de producto. De acuerdo con información oficial, el beneficio alcanza distintos rubros:

  • Alimentos

  • Indumentaria

  • Farmacias

  • Perfumería

  • Artículos de limpieza

  • Materiales para la construcción

Esta amplitud permite que el ahorro no se limite únicamente a la compra de comida, sino que también impacte en otros gastos habituales del hogar.

Los descuentos cadena por cadena

El esquema de reintegros varía según el supermercado. En algunos casos no hay tope de devolución, mientras que en otros existen límites por operación o por mes.

Disco, Jumbo y Vea

En las cadenas Disco, Jumbo y Vea, el beneficio contempla:

  • 10% de reintegro en todos los rubros, incluidas carnes

  • 20% en perfumería y artículos de limpieza

  • Sin límite de devolución

Esto significa que un jubilado que realiza compras importantes puede obtener un reintegro significativo sin preocuparse por topes máximos.

Coto, La Anónima y Super CAS / FASA

En Coto, La Anónima y Super CAS / FASA, se aplica un 10% general en toda la compra, también sin tope.

Este esquema uniforme simplifica el cálculo del ahorro y resulta especialmente útil para quienes concentran sus compras mensuales en una sola cadena.

Josimar y Toledo

En Josimar, el reintegro asciende al 15% en todos los productos, sin límite.

Por su parte, Supermercados Toledo ofrece uno de los porcentajes más altos: 20% en todos los rubros, igualmente sin tope. En estos casos, el impacto sobre el presupuesto puede ser todavía mayor.

Carrefour, Día y Chango Más

En Carrefour, el descuento es del 10% con un tope de $35.000.

En Supermercados Día, se mantiene el 10%, pero con un límite de $2.000 por operación bajo modalidad de reintegro.

En Chango Más, la rebaja también es del 10%, con doble límite: hasta $1.000 por transacción y un máximo de $15.000 por mes.

Estos topes obligan a planificar mejor las compras para maximizar el beneficio.

El banco también importa: cómo potenciar el ahorro

Aunque el programa de ANSES se aplica con cualquier tarjeta de débito donde se cobre la prestación, la elección del banco puede marcar una diferencia sustancial.

En 2026, las entidades financieras compiten por captar jubilados y pensionados, ofreciendo promociones adicionales que pueden acumularse con el reintegro básico del 10%.

Banco de la Nación Argentina

Quienes perciben sus haberes allí acceden a un 5% extra de reintegro, con tope de $5.000 por semana y $20.000 mensuales, en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ y MODO.

La promoción incluye cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

Ofrece hasta 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El tope mensual es de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle

Brinda 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más pagando con débito (tope $25.000) o QR (tope $15.000). También suma 50% de rebaja en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

Banco de la Provincia de Buenos Aires

A través de Cuenta DNI ofrece 5% de descuento en compras con QR o Clave DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un límite de $5.000 por semana y por persona. Este beneficio puede combinarse con otras promociones vigentes.

Estrategia para estirar el haber y el bono

Especialistas en consumo recomiendan planificar las compras teniendo en cuenta:

  • Días específicos con mayor porcentaje de descuento.

  • Topes mensuales para no perder reintegros.

  • Posibilidad de combinar promociones bancarias con el programa ANSES.

  • Uso inteligente del bono extraordinario para compras estratégicas con mayor devolución.

En un contexto donde el haber jubilatorio y el bono resultan ajustados frente al costo de vida, cada reintegro representa un pequeño respiro financiero.

Por ejemplo, un jubilado que destine $200.000 mensuales a supermercado podría recuperar $20.000 solo con el 10% básico. Si además suma promociones bancarias, el ahorro puede incrementarse de manera considerable.

Un beneficio que gana protagonismo

Con el paso del tiempo, el programa Beneficios ANSES - Capital Humano se consolidó como una de las herramientas más valoradas por los adultos mayores. No se trata de un subsidio directo, sino de un mecanismo de ahorro permanente que incentiva el consumo formal y bancarizado.

En medio de la incertidumbre económica, la posibilidad de acceder a descuentos federales, sin inscripción y con reintegro automático, representa una ventaja concreta.

Para muchos jubilados, el desafío ya no es solo cobrar el haber y el bono, sino administrarlos con inteligencia para que alcancen hasta fin de mes. Y en esa ecuación, los reintegros del 10%, 15% o 20% pueden marcar la diferencia entre ajustar gastos o mantener cierta estabilidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Javier Milei Sandra Pettovello
Notas relacionadas
El beneficio de ANSES que supera los $420.000 por hijo y cómo cobrar el 20% retenido
ANSES entrega hasta $450.000 por un trámite simple: a quiénes les corresponde
ANSES: el bono de más de $100.000 que se paga junto a la AUH en marzo 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar