Cristian Ritondo declaró su apoyo a Patricia Bullrich y Néstor Grindetti para las PASO

"Lamentablemente no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de Juntos por el Cambio, que desde hace años trabaja, con aciertos y errores, por construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza y ser feliz y no depender de la dádiva de un político o un gobierno", expresó Ritondo en una carta que difundió en sus redes sociales este sábado.

https://twitter.com/cristianritondo/status/1667532381832478721 La fuerza del cambio que se necesita para dar vuelta la historia. pic.twitter.com/zlASDUcpU3 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 10, 2023

"Por este motivo es que decididmos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos, porque estamos convencidos ue al populismo se lo combate con firmeza", dijo, y agregó que su objetivo es "fortalecer al PRO para liderar un proyecto de cambio y transformación en la Provincia, y en todo el país".

"A partir del 14 de agosto, terminadas las PASO, vamos a estar todos juntos y, trabajaremos codo a codo para vencer al kirchnerismo y, sobre todo, trabajar en las soluciones que, desde el día uno, tenemos que darle a los argentinos", afirmó Ritondo.