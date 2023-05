Cristina Kirchner desbloqueó a Maslatón en Twitter: "¿Viste que no soy rencorosa?"

"Gracias por su amable reconsideración, vicepresidenta Cristina", le contestó él inmediatamente.

masla.PNG

El elogio de Cristina Kirchner a Carlos Maslatón

El jueves pasado, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio un reportaje en C5N y, entre las perlitas, se destacó el elogio que le hizo al abogado Carlos Maslatón.

"Me encanta (Carlos) Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta. Me divierte mucho", le dijo la exmandataria al conductor Pablo Duggan, mientras el referido miraba la entrevista en el estudio de televisión.

Luego, Maslatón compartió una selfie que se sacó con la vicepresidenta.