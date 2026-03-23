A 50 años del golpe: marchas por el 24 de marzo, vigilia masiva y el video que difundirá Milei

A su vez, organizaciones sociales y políticas del conurbano bonaerense definieron puntos de encuentro en estaciones de tren y accesos a la Ciudad, con salidas previstas entre las 12 y las 13 para trasladarse de manera conjunta.

También se esperan concentraciones en la zona de 9 de Julio y Avenida de Mayo desde las 14, mientras que sectores de izquierda marcharán con columnas propias desde distintos puntos del microcentro.

El acto principal se desarrollará después de las 16 en Plaza de Mayo, donde se reunirán las distintas columnas y se realizarán las lecturas de documentos. Como en años anteriores, habrá más de un texto debido a las convocatorias diferenciadas.

Las consignas estarán centradas en los reclamos de memoria, verdad y justicia, junto con pedidos de apertura de archivos, juzgamiento de los responsables de la dictadura y restitución de identidades. También se prevé la inclusión de consignas vinculadas a la coyuntura política actual.

En paralelo, habrá movilizaciones en distintas ciudades del país. En Córdoba y Rosario están convocadas para las 16 en plazas céntricas, en Mendoza comenzarán a las 18 y en Tucumán a las 17.

La vigilia de los 50 años

La Vigilia por la Identidad se realizó este lunes 23 de marzo desde las 16 en Plaza de Mayo y se extendió hasta la medianoche. La jornada reunió a referentes del espectáculo, la cultura y la comunicación en la previa del Día de la Memoria.

En el escenario musical participaron artistas como Indio Solari, Wos, León Gieco y Ricardo Mollo, además de bandas como La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa. La propuesta combinó distintos estilos en una actividad atravesada por la memoria y la reflexión colectiva.

También estuvieron presentes figuras del cine y la actuación, entre ellas Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la directora Lucrecia Martel, quienes formaron parte de las intervenciones previstas durante la tarde y la noche.

En el ámbito del periodismo y la comunicación participaron Darío Sztajnszrajber, Sofía Calvo, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Flavio Azzaro y Julia Eva, que intervinieron en distintos espacios de intercambio y reflexión.

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La vigilia funcionó como antesala de la movilización del 24 de marzo, cuando se llevará a cabo el acto central. Las distintas organizaciones concentrarán desde las 14 en puntos de encuentro para marchar hacia Plaza de Mayo.

Como cada año, hubo participación de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, con el objetivo de reafirmar el reclamo de memoria, verdad y justicia.

La actividad contó con el acompañamiento de organismos e instituciones como CLACSO, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, SERPAJ, CELS, Fundación Rosa Luxemburgo, Heinrich Böll Stiftung y la Fundación Friedrich Ebert, entre otras.

El mensaje del presidente

Al igual que en años anteriores, el presidente Javier Milei no tendrá actividades oficiales este martes en la Casa Rosada por el 50° aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo difundirá un mensaje a través de redes sociales mediante un video.

Según trascendió, la pieza audiovisual incluirá testimonios vinculados a la violencia política de la década del 70 en la Argentina. En ese marco, participarán representantes de víctimas tanto de la última dictadura militar como de atentados cometidos antes del golpe, entre 1973 y 1976, por organizaciones armadas de la época.

Bajo el lema "memoria completa", el material pondrá el foco en una lectura asociada a la llamada "teoría de los dos demonios". El contenido fue elaborado por el equipo de comunicación del Presidente, integrado por el asesor Santiago Caputo, el director de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreiras, y el realizador audiovisual Santiago Oría, responsable de las filmaciones oficiales.