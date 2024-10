Cristina Kirchner visitó la Universidad Nacional de las Artes a 10 años de su creación: "Valió la pena..."

"Ustedes no saben la alegría que uno siente como militante política al estar en lugares donde uno ha construído y creado. Valió la pena, aún con todo lo que pasó después, porque cuando vale la pena para el pueblo normalmete no vale la pena para los dirigentes que hacen estas cosas, porque después son muy castigados y ¿por qué son castigados? Porque hay que disciplinar...", se escucha decir a Cristina Kirchner en un video que se difundió en redes sociales del evento.

cristina kirchner en la universidad de las artes2.jpg

Más tarde, la ex mandataria compartió imágenes en sus redes sociales de su recorrida por la facultad y escribió: "Estuve en el Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes, conversando con estudiantes, docentes y no docentes".

"La UNA está cumpliendo 10 años, la creamos en el 2014 durante mi segundo mandato, y hoy está atravesando graves problemas presupuestarios como todas las universidades nacionales de nuestro país", advirtió Cristina sobre la problemática que atraviesa a las universidades nacionales de todo el país y genera un conflicto al Gobierno.

Y destacó que "hace unos días un grupo de estudiantes realizó una intervención de danza en la Estación Once, que seguramente viste, como creativa forma de protesta. Historias como las que me contaron y el cariño que me brindaron hacen que todo, todo, tenga sentido".

Embed

La protesta artística de los estudiantes de la UNA en Once

Esta semana, estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) organizaron un flashmob y bailaron al ritmo de la canción 'Fanático', de Lali Espósito, en la estación de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, para expresarse en defensa de la educación pública y en contra de las medidas del Gobierno nacional.

Esta manifestación artística se suma a otras intervenciones que estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades públicas están realizando hace varias semanas, luego de que el Congreso nacional aprobara la ley de finanaciamiento universitario que luego fue vetada por el presidente Javier Milei.

Embed

La visita de Cristina a la Universidad de Avellaneda en el Día de la Lealtad

En medio del conflicto por el presupuesto universitario, y mientras el peronismo celebra el Día de la Lealtad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó la Universidad de Avellaneda (UNDAV) para mantener un encuentro con estudiantes, graduados, docentes y no docentes.

Tras ser recibida por el senador provincial Emmanuel Santalla y el rector Jorge Calzoni, realizó un recorrido por las instalaciones de la casa de altos estudios donde encabezó una charla a estudiantes, graduados, docentes y no docentes, en medio del conflicto por el Presupuesto 2025 con el Gobierno.