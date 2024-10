¡Inesperado! Yanina Latorre elogió a Cristina Kirchner: "Quiero tomar un vino con ella"

Latorre, quien se considera antikirchnerista, le respondió: "Sí, Pedro Rosemblat. Me caía bien Leandro Santoro, pero ya no. Y quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner".

"Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella", afirmó y aclaró: "No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".

También la comunicadora sumó: "Marcela Feudale me cae bien y es totalmente K". "No me cae bien el K que lo esconde, tipo Maite Peñoñori, que era mi compañera de panel y cuando conté que era K se enloqueció y lo negó. No es ser delincuente tampoco...", opinó.

La dura opinión de Yanina Latorre sobre el escándalo de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Este miércoles PrimiciasYa dio a conocer la información de una fuerte pelea entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo durante su viaje a San Luis, en el cual la panelista acompañó al abogado en sus compromisos laborales.

Tras la repercusión que esto generó, la mediática negó la existencia de una pelea con su pareja, y Yanina Latorre en LAM (América) fue muy categórica al opinar sobre la actitud de su compañera.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo LAM

“Yo no le creí en el descargo a Cinthia. Puede pasar, discutiste, se fue abajo. ¿Y sabes lo que me hizo creer que la versión es verdadera? Que Cinthia cuando arrancó el descargo, y esto es muy ella, dijo 'no hay nada peor que un hotel se quiera colgar de mí para pegar una promo'. Como que el hotel buscó publicidad", comenzó diciendo la angelita.

Acto seguido, resaltó: "Yo dudo que un hotel que fuiste de canje busque publicidad con eso. Puede ser una discusión de pareja y no le gustó que nos enteremos. Yo creo la versión de Primicias Ya".

“Cuando Cinthia se peleaba con los otros maridos nunca lo asumía. Cuando la agarran en algo de eso siempre dice que no”, recordó. Además, aseguró: "¿Sabes que es más fácil? Decir 'sí, discutimos y después nos amigamos'. Cuando salen cosas se enoja siempre”.