Cuadernos, atentado y comedores: las principales causas judiciales con impacto político que se reanudan tras el receso invernal

En esa lista aparecen la definición sobre cuándo y cómo se hará el juicio oral por la Causa Cuadernos; si se confirmará o no la condena contra Cristina Fernández de Kirchner; a cuánto será condenado Fernando Sabag Montiel por intentar asesinar a la ex presidenta; cómo terminará la denuncia contra Alberto Fernández por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos y qué pasará con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acusada de “incumplimiento de los deberes de funcionaria público” por no repartir los alimentos para comedores sociales almacenada en galpones de esa cartera.