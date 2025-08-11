En vivo Radio La Red
Política
economia
UBA
Empleo

Cuántos empleos se perdieron desde 2023 y qué sector es el más golpeado, según un informe de la UBA

El empleo asalariado creció levemente en la última medición pero la recuperación no compensa la caída acumulada desde fines de 2023. Los datos

En abril de 2025, el empleo asalariado formal aumentó 0,1% respecto del mes anterior, lo que representó un incremento de 13,7 mil puestos de trabajo. Sin embargo, el número total sigue siendo casi 183 mil inferior al registrado en noviembre de 2023, según el documento Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones julio 2025, elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el CONICET.

Gestionar la escasez y mantener una visión a largo plazo, sin perder de vista las metas de crecimiento. (Archivo)

El informe, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, detalla que en abril de este año el nivel de empleo formal era 0,4% menor que en el mismo mes de 2024. “El comportamiento descendente hizo que el empleo formal público de abril de 2025 fuera 0,8% inferior al de abril de 2024 y 1,7% menor al de noviembre de 2023”, se señala en el relevamiento.

¿En qué sectores cayó más?

El empleo asalariado formal del sector público mostró una tendencia decreciente desde inicios de 2024, con un leve repunte en abril de 2,4 mil puestos. En total, el sector contaba con 3,4 millones de trabajadores formales, lo que implica una pérdida de 56 mil puestos desde noviembre de 2023.

En el sector privado, abril cerró con 6,26 millones de asalariados registrados, sin incluir casas particulares. El documento indica que “luego de la fuerte tendencia decreciente del empleo privado durante el primer semestre de 2024, y la tendencia creciente en la segunda mitad de ese año, en lo que va del presente año se observa un comportamiento oscilante”. Respecto de noviembre de 2023, la contracción fue de 104,6 mil empleos, equivalente a una baja de 1,6%.

En abril, nueve sectores mostraron variaciones positivas, con Agro y Pesca (+1,5%), Construcción (+0,8%) y Servicios Inmobiliarios (+0,4%) a la cabeza. Por el contrario, las mayores bajas se dieron en Minería (-0,6%) y Transporte (-0,2%).s

Según los datos del SIPA, el empleo formal creció en 15 provincias y cayó en 5. La Rioja (+4,1%), Tierra del Fuego (+1,4%) y Tucumán (+0,8%) lideraron las alzas, mientras que Santa Cruz (-1,4%), Chubut (-0,9%) y Catamarca (-0,4%) registraron los retrocesos más pronunciados.

En abril de 2025, el empleo registrado bajo este régimen fue casi de 441 mil trabajadoras y representa una caída de 0,3% respecto al mes anterior. En términos interanuales, hubo una pérdida de 13,2 mil puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 2,9%. Respecto de noviembre de 2023 la contracción fue de 23 mil puestos (-5,0%).

El estudio también analiza la evolución de salarios y del salario mínimo, vital y móvil, a partir de información del INDEC y la Secretaría de Trabajo. Allí se combina el seguimiento de remuneraciones reales con la dinámica del empleo, para dar cuenta de las transformaciones recientes en el mercado laboral formal argentino.

