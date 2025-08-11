Cuántos empleos se perdieron desde 2023 y qué sector es el más golpeado, según un informe de la UBA

En abril, nueve sectores mostraron variaciones positivas, con Agro y Pesca (+1,5%), Construcción (+0,8%) y Servicios Inmobiliarios (+0,4%) a la cabeza. Por el contrario, las mayores bajas se dieron en Minería (-0,6%) y Transporte (-0,2%).s

Según los datos del SIPA, el empleo formal creció en 15 provincias y cayó en 5. La Rioja (+4,1%), Tierra del Fuego (+1,4%) y Tucumán (+0,8%) lideraron las alzas, mientras que Santa Cruz (-1,4%), Chubut (-0,9%) y Catamarca (-0,4%) registraron los retrocesos más pronunciados.

En abril de 2025, el empleo registrado bajo este régimen fue casi de 441 mil trabajadoras y representa una caída de 0,3% respecto al mes anterior. En términos interanuales, hubo una pérdida de 13,2 mil puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 2,9%. Respecto de noviembre de 2023 la contracción fue de 23 mil puestos (-5,0%).

El estudio también analiza la evolución de salarios y del salario mínimo, vital y móvil, a partir de información del INDEC y la Secretaría de Trabajo. Allí se combina el seguimiento de remuneraciones reales con la dinámica del empleo, para dar cuenta de las transformaciones recientes en el mercado laboral formal argentino.