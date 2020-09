"Da lo mismo un burro que un gran profesor": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial titulado "Da lo mismo un burro que un gran profesor", en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la negativa por parte del Gobierno nacional para que comiencen las clases al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires, la autorización para que inicie los partidos de futbol amistoso, la postura de los políticos y la ruptura en los valores.

"Argentina es un país único en el mundo: fútbol sí, clases no. Ayer el Ministerio de Salud nacional habilitó la vuelta de los partidos amistosos, pero sigue demorando que 6.500 chicos sin internet en CABA puedan estudiar en un parque, plaza o patio de escuela al aire libre. ¿Cuánto más quieren embrutecer a la población argentina? Mientras tanto, en el ranking PISA Argentina perdió 26 lugares en los últimos 20 años".

"Argentina es ese país donde el que estudia tiene que dar más explicaciones que el que roba. En algún momento nos tenemos que preguntar seriamente: ¿por qué el mérito personal no tiene recompensa, está mal visto y el Presidente se enoja? Todo eso debería valer oro, sin embargo en la Argentina no lo ponderamos. En Argentina no gana el que se esfuerza más, sino el que más y mejor evade la Ley".

"Por eso digo que Cambalache tiene tanta vigencia. Con mucho dolor tenemos que admitir que da lo mismo un burro que un gran profesor. Ojalá algún día todos podamos entender que la crisis en Argentina no es económica, política o social. Lo que sufre nuestro país es una crisis moral, se rompió el tejido mínimo de valores".

"Los argentinos naturalizamos la corrupción, no nos parece grave y nos parece normal. Desconfiamos de caso todos los gobiernos democráticos, salvo Alfonsín. Argentina es ese país donde el que se esfuerza, al final termina vencido por su Estado y sociedad. En contraposición debemos decir con tristeza que se impone la ideología del pobrismo. La idea de que el Estado tiene que venir y resolver todo, un Estado paternalista que nos salva y cobija".

"Esa concepción está generando un daño profundo y muy difícil de reparar porque reemplaza la cultura del trabajo por la de la dádiva y ese pensamiento está penetrando en tres generaciones argentinas. No se trata de ser optimista o pesimista. Se trata de ser realista. Todos sabemos que Argentina, así como está, es una trampa".