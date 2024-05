Daer ratificó el paro del 9 de mayo: "La gente no convalida precios porque no tiene plata para comprar"

El líder de la CGT, Héctor Daer, encabezó una conferencia de prensa tras el acto de la CGT por el 1° de Mayo y ratificó el paro general que se realizará el próximo miércoles: "Fue un ajuste que se tomó con el objetivo de forzar la recesión para poder garantizar la estabilidad en los precios", dijo al criticar la política de Javier Milei. "No es verdad que la gente no convalida los precios, sino que no tiene plata para comprar", aclaró.