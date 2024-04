Daniel Vila: "La tarifa de la luz va a seguir aumentando: hay que subsidiar al que lo necesita"

"El precio de la tarifa lo pone el Estado a través del órgano que controla en el AMBA, que es el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad). No lo fijan las empresas", fue una de las definiciones de Vila.

También aclaró que desde ahora, el precio de las tarifas tendrá una actualización mensual que surgirá de una fórmula compuesta por la variación del IPC, los salarios y el índice de precios mayoristas.

Además, planteó que aquellos que tienen inconvenientes por tener menores ingreso deben seguir recibiendo subsidios para compensar.

Vila: "Las empresas no ponen el valor de la tarifa"

Daniel Vila, como accionista de Edelcos, la empresa que controla a Edenor, explicó que las empresas que llevan la energía eléctrica a las empresas, comercios y hogares (como la propia Edenor) no reciben subsidio alguno. "El subsidio es a las empresas que generan la energía", dijo.

Para las empresas que distribuyen la energía se estableció en los pliegos de concesión una fórmula llamada VAD, Valor Agregado de Distribución. Pero esta fórmula fue perdiendo valor para las compañías porque en la medida que las generadoras recibían los subsidios, el margen de maniobra e ingresos de las distribuidoras disminuía. "Lo que Edenor cobra en el hogar no alcanza para pagar los costos operativos ni las inversiones. El subsidio está en el que genera", dijo.

Quien regula todo el sistema desde la generación, transporte y la generación está en manos de Cammesa, una empresa conjunta del estado con las generadoras. Por este desfasaje apuntado por Daniel Vila, Edenor, acumula una deuda actual de US$700 millones con Cammesa.

Pero a su vez, el Gobierno le adeuda a Edenor unos 1.200 millones de dólares. Y esa situación se mantiene hasta el momento.

Controles a las empresas distribuidoras y cortes a morosos

Una de las partes más delicadas que surgió en la entrevista es qué puede pasar con aquellos que no puedan pagar estos aumentos. Vila explicó que Edenor es una empresa pública, por lo que cotiza en Bolsa (en Nueva York y en Buenos Aires) y está sujeta a numerosos controles también del Estado. El contrato con el ENRE establece que al moroso se le debe cortar el servicio. Eso lo determina el Estado y no Edenor, la distribuidora.

También señaló que establecer esta situación permanente de subsidios generalizados destruyó la antigua cultura del ahorro de energía. Planteó que el Gobierno tomó la decisión de ajustar todas las tarifas para buscar superávit fiscal y sin que los salarios siguieran un esquema de acompañamiento y reconoció que habrá problemas para poder pagar todos los servicios.

Finalmente, repitió que las empresas distribuidoras deben recibir como corresponde el VAD, el Valor Agregado de Distribución ya que esa es la base para:

Cubrir salarios

Hacer mantenimiento

Hacer inversiones

Tener rentabilidad.

Por último, Daniel Vila dijo que el Estado tiene que cumplir con el rol de hacer llegar los subsidios a quienes están en menores condiciones por sus ingresos a cumplir con este nuevo esquema de tarifas, que se actualizará todos los meses.

"No tenemos una buena relación con el ENRE. No hay acuerdo para aumentar las tarifas. El Gobierno decide aumentar las tarifas y no quiere mandar subsidios", aclaró.