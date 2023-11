Todo lo que dejó el debate de los candidatos a vicepresidente: Agustín Rossi y Victoria Villarruel cara a cara

En ese mismo ciclo se realizó el primer debate entre candidatos a vicepresidente, en el que participaron Agustín Rossi (Unión por la Patria), Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad), Luis Petri (Juntos por el Cambio) y Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País).

Cabe recordar que este debate no está regulado por la Cámara Nacional Electoral. Por este motivo, no es obligatorio por ley que los candidatos participen, sino que es coordinado por los equipos de cada espacio.

Presentación de los candidatos

De acuerdo al sorteo, Rossi fue el primero en tomar la palabra y sostuvo: “El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y valores; votaron en defensa de la democracia, los derechos humanos, la salud pública, la educación pública, la justicia social. Le dijeron que no a la motosierra de Milei, no a la libre circulación de armas, no a la venta de órganos, le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y el Vaticano”.

Por su parte, Villarruel se presentó: "Soy argentina abogada, hija de un militar veterano de Malvinas y de una maestra. Como vos, quiero cambiar la Argentina, por eso me impliqué en política, para que Argentina cambie y podamos sentir el orgullo de haber nacido en este país”.

Primer eje temático: Economía y trabajo

Villarruel abrió el primer eje temático de la noche y expresó: "Todo lo que diga Rossi a partir de ahora es mentira, todo lo que proponga lo podrían haber hecho durante este último tiempo. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, el país donde los jubilados lloran porque comen solo un churrasco por semana, es un país que en el 2023 está peor que en el 2001. Nosotros vamos a estabilizar la economía, a bajar la inflación de un hondazo, a frenar el gasto público y a cortar para siempre la emisión monetaria. El 23, elegís continuidad o cambio".

A su turno, Rossi expresó: "Desde hace unas semanas, Sergio Massa ha tomado decisiones trascendentes para los argentinos, destinadas a recuperar el poder adquisitivo. La quita de Ganancias, la devolución del IVA, y además hemos presentado un plan para promocionar el Nuevo Empleo, para que los trabajadores tengan beneficios si toman un nuevo empleado”.

En su derecho a réplica, la candidata libertaria retrucó: "Rossi vive en una galaxia desconocida, porque en el presupuesto 2024 tienen pensado gravar con más impuestos los alimentos, o aumentar el impuesto a los bienes personales de quienes tengan campo”.

"La inflación no se baja de un hondazo, la falta de divisas es la principal causa del proceso inflacionario. Milei propone más endeudamiento o la venta de empresas públicas, nosotros proponemos aumentar exportaciones, potenciando todas las actividades económicas", afirmó el candidato oficialista.

Segundo eje temático: Seguridad y defensa

Rossi aseguró: "Me da orgullo haber podido reabrir la fábrica militar de Azul, que cerró durante la gestión de Macri, aliado de Milei".

Villarruel se dirigió al electorado: "¿Dónde querés vos a los delincuentes, presos o libres? Este señor los quiere libres, por eso durante la pandemia liberaron violadores, asesinos. Nosotros vamos a proponer una cuestión de sentido común: el que las hace, las paga. Nosotros estamos del lado de la policía, ellos de los delincuentes".

En tanto, el candidato de Unión por la Patria pidió su derecho a réplica y recordó las propuestas que realizó Massa en el debate presidencial: ”Habló dos minutos y no dijo ni una sola propuesta. Vamos a ir por dos caminos: prevención, lanzamos ya el plan ciudades seguras. A todas las ciudades de más de 50 mil habitantes le vamos a instalar los CIM, Centros Inteligentes de Monitoreo, un lugar en donde con la tecnología y todos los desarrollos tecnológicos de avanzada pueda visualizarse lo que pasa. Lo vamos a financiar desde el Estado. Más de 40 mil millones de pesos tenemos destinados”, enumeró.

“Fue ministro de Defensa dos veces y hace poco lamentamos la muerte de soldados en San Martín de los Andes”, respondió Villarruel.

A lo que Rossi apuntó: “No me imaginaba que ibas a caranchear la muerte de soldados y militares como los que tuvieron un accidente en Neuquén en septiembre. A mí me interesa discutir sobre Malvinas, un tema muy importante para los argentinos, por eso no podemos tener un presidente que admira a Margaret Thatcher”.

"¿Cómo voy a caranchear si yo pertenezco a esa familia?, contesta Villarruel y recuerda el pasado militar de su padre. “Ustedes lo que hicieron fue demonizar a los uniformes”, aseguró la libertaria.

Tercer eje temático: Educación, salud y políticas públicas

La compañera de fórmula de Javier Milei fue la encargada de abrir el eje temático, donde indicó que La Libertad Avanza “va a mantener la educación y salud pública”. “En este Gobierno la educación no educa, adoctrina. Y el Gobierno usa de rehenes a los chicos, hoy egresan y no saben resolver operaciones matemáticas simples. El gobierno dice que es importante pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz solo tienen 60 días de clases, la salud en Argentina no cura, la salud es otro de los relatos del gobierno que inaugura hospitales vacíos y a los médicos y enfermeros pagan una miseria”, manifestó.

Rossi, a su tiempo, contradijo a Villarruel y presentó sus propuestas: “Quiero hablarle a las mujeres argentinas: las políticas de ajuste que están preparando Villarruel y Milei, las principales víctimas van a ser las mujeres porque ellos no creen en la brecha de género y en la brecha salarial que existe, por eso con Massa vamos a mantener las políticas destinadas a cortar esa brecha de género y ampliarlas”.

La diputada le respondió: “Rossi y el kirchnerismo creen mucho en revalorizar a la mujer pero es solo una declamación, la violencia no cesa pese al ministerio pero a la única mujer que le va bien es a CFK que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. Ella sí puede decir que ustedes la han privilegiado y ayudado. Sacando esta cuestión donde los jubilados se están muriendo de hambre, a nosotros nos interesa que la educación no adoctrinen y los estudiantes puedan egresar teniendo los conocimientos básicos para ganarse el pan y no adoctrinados por gremios y sindicatos que solo apuntan a hacer política con los chicos”, añadió.

Cuarto eje temático: Justicia, Derechos Humanos y Transparencia

Rossi precisó: “Empezamos durante la dictadura luchando contra la misma encabezado por Madres y Abuelas. Alfonsín impulsó la Conadep y el juicio a las juntas. En 1994, en la Convención Constituyente se incorporó los tratados internacionales de derechos humanos, son de cumplimiento obligatorio. En 2003 derogamos obediencia debida y punto final y se comenzaron los juicios a todos aquellos que habían cometido delitos de lesa humanidad”, resaltó.

Durante su turno, Villarruel destacó: “Para el kirchnerismo, justicia DDHH y transparencia es la muerte de Nisman, los bolsos de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y sus yates, la AFI paralela, las tarjetas de débito de Chocolate Rigo, la tragedia de Once, Emerenciano Sena en Chaco, el pacto con Irán, las fiestas en Olivo, los juicios por la expropiación de YPF que nos van a costar 16 mil millones de dólares, sueños compartidos el curro de Hebe, Aníbal Fernández y la efedrina, el misil y bala, Milagro Sala en Jujuy, los sobreprecios de AySA”.

El cierre de los candidatos

Luego de un debate con tensos cruces entre los candidatos a vicepresidente de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, Villarruel concluyó: “Vivimos un momento crítico para la República Argentina, ellos son el pasado marcado por la corrupción, inseguridades, desempleo, falta de educación y erosión de nuestras instituciones y valores. Es hora de poner fin, somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y fe, los trabajadores que forman este país, somos la justicia sin miedo, los maestros que llevan conocimiento y los médicos y enfermeros que ayudan a paliar el dolor” y posicionó a su alianza como “constructores de un país más sólido y comerciantes que impulsan la economía”.

Finalmente, Rossi completó: “Con qué valores queremos convivir estos 4 años. Con Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia la familia, la seguridad, la salud, la educación, el trabajo y la palabra. Sin violencia ni agresiones, donde ninguno de tus sueños tenga precio. El 19 andá a votar con esperanza, entrá al cuarto oscuro y buscá la bandera argentina y votá por la Argentina. Si ustedes, el pueblo argentino, y Dios así lo desean, empiezan una nueva etapa el 10 de diciembre, con un gobierno de unidad nacional, sin grieta, con Sergio Massa presidente”.