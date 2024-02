Desde el PRO aseguran que "están dispuestos" a formar parte del Gobierno de Milei

“Si hay voluntad de parte del Gobierno del presidente Milei de que cuadros técnicos y políticos del PRO ocupen espacios, formen parte del Gobierno, también estamos dispuestos a hacerlo”, añadió.

Sobre la relación de LLA y el PRO en el Congreso, Angelini resaltó que “todo el bloque del PRO -en Diputados- trabajó en el proceso de la ‘ley Bases’, ya que la hemos defendido, la hemos mejorado" y estimó que, "de cara al futuro, la relación va a ser la misma”.

“Nuestro bloque tiene mucha coincidencia con el proyecto que lleva adelante Javier Milei y todo lo que el bloque pueda apoyar, lo hará”, adelantó el exdiputado rosarino.

En ese sentido, Angelini enfatizó que,“si hay un paso más” en la búsqueda de una alianza entre ambas fuerzas políticas, “no depende tanto del PRO sino de La Libertad Avanza (LLA), porque es al espacio que los argentinos eligieron para gobernar”.

Remarcó además que esa alianza “es un proceso que se tiene que dar desde lo institucional" y agregó: "Hoy, nos toca ayudar desde el Parlamento, no siendo parte del gobierno”.

Con respecto al futuro inmediato del PRO, el vicepresidente del espacio sostuvo que, “probablemente, Macri será el próximo presidente del partido”, aunque también destacó que “hay grandes dirigentes como Patricia Bullrich y los legisladores Cristian Ritondo y Diego Santilli”.

A la hora de analizar la relación del Ejecutivo nacional con los diputados opositores dialoguistas que votaron en contra de la ‘ley Bases’, Angelini dijo que Milei “tiene razón porque hay muchos diputados que votaron en contra de un cambio profundo que necesita al país, pero entraron al Parlamento prometiendo un cambio si ganaba Juntos por el Cambio”.

“Entonces, resulta entendible el enojo que tiene el Presidente y todos los que apostamos a un cambio en Argentina”, remarcó.

Para el dirigente santafesino, “la Argentina no va a salir manteniendo los fidecomisos, manteniendo el status quo. La Argentina va a salir haciendo un cambio profundo y para eso se necesitan cambios de reglas de las que rigen hoy porque claramente lo único que hacen es alejar inversiones, no dar previsibilidad y no avanzar hacia el equilibrio fiscal que es la madre de todas las batallas”.

“Me parece que los diputados deberían haberle dado la oportunidad a un presidente nuevo de tener las herramientas para hacer el cambio que propuso en campaña”, concluyó.