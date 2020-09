"Destruir a la clase media": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial titulado "destruir a la clase media", en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó el nuevo "cepo" que impuso el Gobierno nacional, mediante el Banco Central, y las consecuencias de esta medida.

"Durante toda la jornada de hoy vimos espectaculares esfuerzos discursivos del Gobierno para disfrazar o maquillar la decisión que se tomó anoche que, para resumirlo en una palabra, fue devaluar otra vez la moneda. Apenas asumió el 10 de diciembre, encarecieron el dólar 'ahorro' en un 30% con el famoso impuesto país y ahora le sumaron otro 35% a cuenta del impuesto a las ganancias para desincentivar la compra de dólares".

"Objetivamente, el acceso legal al dólar ahorro se encareció más del 100% en los últimos 10 meses: de $60 a $130. A ese precio se puede acceder hoy para comprar dólares para ahorrar y viajar, por supuesto continuando con un cupo máximo de USD 200 por mes, con la novedad de que ahora cualquier consumo en dólares con la tarjeta de crédito restará de ese cupo. Lo que están haciendo es buscar la manera de que no puedas acceder a dólares porque temen quedarse sin reservas".

"Lo único concreto y real es que nuestra moneda cada vez vale menos y a esta curva no la acható nadie. Todos los gobiernos devaluaron y no están atacando a la clase alta. Le están tirando un misil directo a la clase media que ve en el dólar el único instrumento de ahorro para no perder contra la inflación. Nadie compra dólares por esnobismo, por cipayo o antipatria. El que compra dólares lo hace para preservar su patrimonio en un país inflacionario, donde su dinero se devalúa todos los meses".

"La sociedad argentina no confía en su moneda y trata de comprar algún que otro dólar por supervivencia. No es ideológico, es pragmatismo puro. Además, el Gobierno no generó ningún incentivo para quedarse en el peso. La economía, esencialmente, es una cuestión de confianza en tu país, en tu Gobierno y en tu ministro. En Argentina nadie inspira confianza desde hace muchos años".

"Si seguimos por este camino, la clase media, lamentablemente, va camino a desaparecer. No tengo miedo a exagerar cuando digo que está en riesgo de extinción. A esto sumale que ayer el Presidente dijo que lo que nos hace crecer no es el mérito, el esfuerzo, la iniciativa privada, la planificación o el sacrificio. Y con el mayor de los respetos, me preocupa esa obsesión que tiene de castigar la meritocracia e igualar para abajo. No se dan cuenta, o tal vez sí, que si seguimos de esta manera vamos a destruir la poca clase media que tenemos".