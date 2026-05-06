Tras la mejora en la calificación de deuda, el Gobierno ratificó el rumbo del modelo económico

Deuda, la promesa de "avalancha de dólares", el FMI y el factor electoral 2027

El viceministro de Economía, José Luis Daza

El viceministro de Economía, José Luis Daza, formuló declaraciones un día después del anuncio de la calificadora de riesgo, y disertó ante empresarios e inversores de Wall Street, en una presentación cargada de datos técnicos y proyecciones. Allí, el funcionario explicó una línea divisoria entre el país del "doble déficit" y una nueva etapa, a la que denominó como una "avalancha de dólares".

Daza participó de la conferencia anual que la calificadora de riesgo Moody's realizó este miércoles en Buenos Aires y buscó convencer a los analistas de que la nota de crédito actual del país, de CCA1 (el anteúltimo escalón en la evaluación de riesgo) es "injustificada" por los cambios que el Gobierno hizo en la economía.

Daza djo que "Argentina es hoy el único país del mundo" que logró transitar desde un déficit gemelo (fiscal y energético) hacia un superávit en ambos rubros en tiempo récord y agregó que "estamos viendo una capacidad de generar reservas endógenas de entre US$17.000 y US$20.000 millones anuales".

Además, prometió una "avalancha de 100.000 millones de dólares" para los próximos años, cuando empiece a surtir efecto concreto la llegada de inversiones a partir del RIGI y las reformas laboral, de la ley de Glaciares y de Propiedad Privada y Tierras, además de las más de 70 desregulaciones y apertura económica con eje en el potencial de minerales críticos, energía nuclear y la IA.

¿Qué implica la nueva calificación de deuda argentina?

Daza explicó en un mensaje en redes sociales lo que implica para la economía argentina y para la población en general el cambio en la calificación de la deuda y las expectativas del Gobierno para salir a buscar financiamiento a los mercados internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisDazaAR/status/2051798663559852361?s=20&partner=&hide_thread=false MUY IMPORTANTE



Fitch acaba de subir la calificación de Argentina de CCC+ a B-



Con ésto, Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales.



Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en… — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) May 5, 2026

"El manejo responsable de la economía se traduce en una reducción concreta del costo de financiamiento para el país, del costo de capital de las empresas y genera beneficios directos para toda la población", dijo Daza en un extenso posteo en la red X, que fue celebrado por Caputo y por el canciller Pablo Quirno.

Esta mejora es clave para Argentina, ya que significa que se acerca a la calificación B que tenía en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Implica que la deja mejor posicionada para volver a emitir deuda en los mercados globales.

Sin embargo, desde el equipo económico aclararon a A24.com que el Gobierno seguirá pagando deuda con la misma estrategia que usó hasta ahora, postergando vencimientos a bonistas con rollover, sin emitir nueva deuda.

Además, seguirá abonando al FMI con dólares acumulados por el Tesoro y el BCRA. Sin embargo, a pesar de la buena noticia sobre la nueva calificación de deuda, el equipo económico todavía espera novedades sobre la decisión del directorio del FMI de aprobar el nuevo desembolso por 1000 millones de dólares en el marco de la segunda revisión del programa de refinanciamiento.

Daza reiteró que el Gobierno "no va a emitir deuda nueva" y ratificó que la estrategia para acceder al mercado será exclusivamente para realizar el rollover de los compromisos existentes, evitando pagar tasas que comprometan la solvencia de largo plazo.

Según Daza, el programa financiero de 2026 ya está "cerrado", incluyendo el refinanciamiento de todas las obligaciones sin someterse a las altas tasas del mercado actual, y ya han comenzado las proyecciones para el 2027.

En ese punto, Daza remarcó que el año próximo será clave por el componente electoral y destacó que ese contexto no alterará los planes del equipo económico.

"Hay una cosa que no vamos a hacer. No vamos a estimular la economía artificialmente con trucos fiscales, con gastos fiscales, con rebajas de impuestos temporales para ganar una elección. No lo vamos a hacer, no vamos a abandonar la disciplina fiscal", enfatizó el viceministro.

"Tampoco vamos a abandonar la disciplina monetaria. Lo que vamos a hacer es facilitar la propagación a través de toda la economía de los efectos positivos de esta normalización del mercado financiero", prometió.

Los efectos concretos que el Gobierno espera, según Daza, con la nueva calificación de la deuda:

"Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina". "Miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos". "La mejora a B- reduce sustancialmente el costo de capital para bancos internacionales que financian operaciones en Argentina, bajo los requerimientos de capital de las normas de Basilea III". "Amplía el universo de bancos que pueden prestar a la Argentina. Muchos bancos europeos, por políticas internas de riesgo, tienen restricciones para otorgar líneas de crédito a países o instituciones con rating inferior a B-. Argentina cruza ahora ese umbral y es elegible". "Mejora el acceso a trade finance, cartas de crédito y financiamiento de exportaciones e importaciones reduciendo costos ayudando a la economía real". "Para compañías de seguros, el capital requerido por cada dólar invertido en Argentina disminuye significativamente, aumentando el retorno sobre capital de los instrumentos argentinos, haciéndolos más atractivos". "Facilita emisiones corporativas y provinciales, reduciendo sus costos de financiamiento". "Amplía el monto de los fondos que organismos internacionales (Banco Mundial, BID, MIGA, etc) pueden prestar a la Argentina y reduce el costo de esos préstamos".

Señales de alarma por la inflación, la desigualdad y las elecciones 2027

El comunicado emitido por la agencia calificadora de riesgos financieros Fitch, aclaró que "la calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles crisis de confianza, a las que Argentina ha sido particularmente vulnerable, así como por la alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica".

En detalle, la calificadora advierte que "los vencimientos de deuda siguen siendo considerables", que "la desinflación encuentra resistencia" y que el "crecimiento se distribuye de manera desigual" entre los sectores de la economía.

En paralelo, también enfatizó sobre la necesidad de solidez en términos políticos, ya que, pese a que la oposición está fragmentada, "el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del Gobierno".

En este aspecto, Daza relativizó los problemas de desigualdad creciente de cara al proceso electoral el próximo año, en el que Milei jugaría su eventual reelección. "No vamos a cambiar el rumbo", ratificó.

Contrapunto Caputo vs. Cavallo y el debate por el dólar

cavallo.jpg Domingo Cavallo, el "padre del corralito", la medida que intentó proteger a los bancos ante la fuga de depósitos.

En medio de un clima político enrarecido por la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, Caputo salió a defender el plan económico y replicó con dureza las críticas formuladas por el exministro Domingo Cavallo.

El extitular de la cartera económica en tiempos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa volvió a advertir al Gobierno sobre las consecuencias de no hacer un cambio urgente en la política cambiaria y liberar totalmente el dólar. Caputo y todo el equipo económico salió a retrucarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2051817394981445837?s=20&partner=&hide_thread=false Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

"Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato", le respondió Caputo.

En el mismo mensaje en X, el ministro de Economía le endilgó a Cavalllo "errores de pronósticos" y lo desafió: "Quedate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos".

Desde el equipo económico salieron varios a apoyar con fuerza a Caputo. Pablo Quirno, quien este miércoles acompañaba a la comitiva que llevó a Milei y a Caputo a Estados Unidos, salió a refutar junto a Daza los dichos del exministro.

Ambos funcionarios acusaron a Cavallo de cuestionar el plan económico por estar "frustrado" por haber sido el ministro que "generó una de la crisis más grande de la historia" argentina, en alusión al corralito y el corralón, como se denominó a la incautación de depósitos bancarios que desató la caída del gobierno de De la Rúa en diciembre de 2001.