Diego Kravetz propone crear un "jurado de notables" que revise las sentencias de los jueces para evitar la "puerta giratoria" en Lanús

Dijo que, a través de ese sistema, "los jurados van a decir 'el fiscal tal hizo o no hizo tal cosa'", y aclaró: "Lo único que quiero hacer es involucrar a la Justicia en la política pública".

"Nada tiene sentido y la gente no entiende por qué pasan estas cosas. Se invierte un montón de plata para meter presa a una persona. Yo lo único que pido es saber por qué liberó el otro, y no te voy a amenazar ni hacerte nada malo. Si vos no tenés vergüenza de lo que hacés, vení y mostrame, dejame que yo lo mire con otra gente que entiende y vemos si está bien", explicó.

"Por ahí, de todo eso sale que hay que modificar una ley, que hay que invertir la plata de otra manera", consideró el intendente interino de Lanús, a la vez que se quejarse de que "es un dispendio de plata para meter en cana 25 veces a alguien, y viene un fiscal y me lo libera en 3 minutos".

La propuesta de Diego Kravetz para evitar la "puerta giratoria" en Lanús