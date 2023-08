Alberto Fernández recibió a la familia de Morena Domínguez, la nena asesinada en Lanús

En las horas posteriores al asesinato de Morena, desde Casa Rosada no se pronunciaron acerca de lo sucedido y se limitaron a precisar que “no sirve hablar para no decir nada”.

La única expresión oficial que se conoció hasta hoy fue la de Sergio Massa, quien desde Mar del Plata afirmó que el caso es la “clara muestra de que hay que poner el acento en la lucha contra la inseguridad”.

El hecho ocurrió el miércoles cuando Morena fue abordada a metros del colegio por dos delincuentes que la golpearon para robarle el celular y la mochila, y la terminaron matando por los golpes.

Alberto Fernández recibió a la familia de Morena. (Foto: archivo)

Los familiares ya fueron recibidos por Diego Kravetz

Esta semana, el padre y una tía de Morena Domínguez se reunieron con el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, tras la marcha que se llevó a cabo para pedir justicia por el crimen.

Mientras se desarrollaba una silenciosa manifestación de vecinos de Villa Diamante, donde se produjo la muerte de la nena cuando iba al colegio, los familiares fueron convocados por el funcionario, quien los recibió en el edificio de la intendencia ubicado sobre la avenida Yrigoyen al 3.800.

De ese encuentro participaron Hugo Domínguez, padre de la niña; Natalia, una de sus tías, y Bruno, uno de los hermanos de Morena. Poco antes de ingresar, Natalia había expresado en declaraciones a la prensa su malestar porque “nadie nos dice nada, hablan por los medios nada más. No sabemos adonde ir ni con quien hablar”.

Ahora fueron recibidos por el presidente de la república para recibir las condolencias y entender el contexto violento que genera la inseguridad de la que fue víctima Morena.

Por esta causa hasta el momento hay dos detenidos por el crimen. Se trata de Miguel Ángel Madariaga (28 años) y su hermanastro Darío Humberto (25), acusados de golpear hasta la muerte a Morena para robarle el celular.