Diputados convocó a Sandra Pettovello para dar explicaciones por el escándalo de los alimentos

En ese marco, Yedlin explicó: “Es una convocatoria, no una citación, como hemos hecho tantas veces, ya han venido otros ministros como Adolfo Rubinstein o Carla Vizzotti. El primer giro está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros (Salud) somos el segundo giro, no se puede dictaminar. Hemos pedido los cambios de giro pero no los hemos logrado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gerpmartinez/status/1798461191985262665?t=xZJ1nAAZDy2h6BP0VbEACQ&s=19&partner=&hide_thread=false Muy importante y urgente.



La Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello fue citada a la Comisión de Salud y Acción Social de @DiputadosAR



La convocatoria es para el martes 11/6 a las 13.30 hs.



Hay muchos temas por informar y explicar. No se puede jugar a las escondidas. pic.twitter.com/d7dsHILDW3 — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 5, 2024

Quiénes firmaron la convocatoria a Sandra Pettovello en Diputados

La convocatoria a Sandra Pettovello en la Cámara baja fue firmada por los bloques Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal (HCF).

El documento en el que se convoca a la ministra lleva la firma de Mónica Fein, por Hacemos Coalición Federal; Carla Carrizo, Natalia Sarapura y Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical; Cecilia Moreau, Daniel Gollán, Eugenia Alianiello, Juan Marino, Luana Volnovich, Estela Neder, Carlos Fernández, Blanca Osuna, Jorge Araujo Hernandez, Mónica Macha y Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.