Diputados piden citar al titular de la SIDE por las denuncias por espionaje interno

“Hoy se presentó el proyecto para que comparezca el titular de la SIDE ante la Cámara de Diputados y explique el PIN”, afirmó Juliano, quien expresó su preocupación por los alcances del documento. Según dijo, “el periodista Alconada Mon accedió a un documento de 170 páginas en donde se darían casos de espionaje interno a periodistas, políticos, ciudadanos y partidos políticos que se opusieran a Milei y a su gobierno”.

El legislador sostuvo que la convocatoria no busca violar el secreto de los asuntos de inteligencia, sino garantizar la transparencia. “Más allá de que al PIN sólo tienen acceso el Presidente, el titular de la SIDE y la Comisión Bicameral de Inteligencia, aquí no pretendemos vulnerar la ley, sino buscar llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país”, aseguró.

Acusaciones graves y rol del periodismo

El proyecto de resolución enfatiza que las denuncias se basan en información periodística verificada, lo que refuerza la necesidad de una respuesta institucional. “No están en el mismo periodistas, opositores, economistas o partidos políticos, como lo confirmó el periodista Hugo Alconada Mon, quien asegura tener dos fuentes contrastadas, lo que hace que cumpla con las normas del periodismo independiente, clave para tener una democracia sólida”, sostiene el texto.

La convocatoria al jefe de los espías representa una de las primeras reacciones parlamentarias frente a las revelaciones sobre el PIN. Aunque el contenido del plan es reservado, la difusión parcial de algunos de sus aspectos generó alarma en sectores políticos, periodísticos y de la sociedad civil.

Hasta el momento, desde el Poder Ejecutivo no hubo declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones. La eventual comparecencia de Neiffert podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre los límites del sistema de inteligencia estatal y la protección de las libertades democráticas.

El debate sobre el PIN se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación críticos. En ese marco, la oposición advierte sobre el riesgo de retrocesos en materia de derechos y garantías constitucionales.