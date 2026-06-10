A un año de la condena contra Cristina Kirchner, militantes se concentraron en San José 1111

La condena que marcó un hito judicial

La movilización tuvo lugar al cumplirse un año de la firmeza de la condena dictada contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad.

La sentencia estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo quedó firme luego de que la Corte rechazara la última instancia de queja presentada por la defensa de la ex vicepresidenta.

Actualmente, la condena se cumple bajo régimen de prisión domiciliaria en la vivienda ubicada en San José 1111, que se convirtió en un lugar de encuentro para la militancia.

San José 1111 La Cámpora 24 de marzo movilización balcón Cristina Fernández de Kirchner La ex mandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la vivienda ubicada en San José 1111. (Foto. archivo)

El análisis de Mariano Federici a un año de la condena

En ese marco, el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, definió el expediente como un "hito histórico" y sostuvo que el caso expuso las consecuencias que la corrupción tiene sobre el funcionamiento del Estado y la confianza pública.

En declaraciones a A24, Federici afirmó que la causa puso de manifiesto "que cuando la corrupción se instala de esa manera, como se instaló durante el kirchnerismo en las estructuras del poder, las consecuencias las termina pagando toda la sociedad". En esa línea, aseguró que los recursos públicos que debían destinarse al desarrollo del país terminaron desviados hacia intereses particulares.

Mariano Federici

El exfuncionario también remarcó que uno de los efectos más profundos de estos hechos es el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. "Eso es lo que tarda décadas en sanar, todavía creo que estamos en un proceso de sanación, de reparación como sociedad del trauma que vivimos con esta organización criminal", sostuvo.

Federici recordó además su participación en el expediente cuando la causa fue elevada a juicio oral. "Yo fui uno de los acusadores cuando esta causa se elevó a juicio, firmé esta y otras siete acusaciones penales contra ella y en todos los casos esbozamos la tesis de la asociación ilícita", indicó.

Al referirse a la investigación, aseguró que quedó acreditada la existencia de una estructura destinada a defraudar al Estado. "No hay duda que eso fue probado", afirmó al ser consultado sobre la existencia de un "plan sistemático de corrupción", y destacó el trabajo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por haber sostenido "la tesis de que existió una estructura criminal, estable, destinada a defraudar al Estado argentino mediante esta adjudicación irregular de obras públicas".

El recorrido de la causa

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019 con el inicio del debate oral en la causa Vialidad. El 2 de diciembre de ese mismo año, Cristina Kirchner declaró en el marco del juicio. Luego de más de tres años de audiencias, el Tribunal Oral Federal dictó sentencia el 6 de diciembre de 2022 y la condenó a seis años de prisión.

Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena. La situación judicial quedó definitivamente resuelta cuando la Corte rechazó el último recurso presentado por la defensa y dejó firme la condena.

Cómo se ejecuta la pena

La expresidenta cumple la condena en modalidad domiciliaria. El Tribunal Oral Federal tiene a su cargo el control de las condiciones de ejecución y deberá designar anualmente a un juez para supervisar el cumplimiento del régimen.

De acuerdo con los plazos previstos por la legislación vigente, se estima que en junio de 2029 Cristina Kirchner podría quedar en condiciones de acceder a beneficios como la libertad condicional o salidas transitorias, siempre que reúna los requisitos establecidos por la ley.