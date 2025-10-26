Dónde voto hoy, elecciones 2025: consultá el padrón electoral y todo lo que necesitás saber antes de ir a las urnas

El procedimiento es muy sencillo y se realiza de manera online:

Ingresá al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral www.padron.gob.ar

Escribí el número de DNI

Seleccioná el género (masculino, femenino o sin especificar)

Elegí tu distrito

Completá el verificador de seguridad (captcha)

Una vez hecho esto, el sistema te mostrará los datos completos: escuela, mesa y número de orden.

También podés acceder al padrón electoral definitivo desde el mismo enlace.

BUP

Cuántos legisladores se eligen por provincia

Cada distrito renueva distintas bancas según su población y representación en el Congreso.

Así quedará el reparto de cargos a definir este domingo:

Provincias que eligen senadores y diputados nacionales

Ciudad de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados

Chaco: 3 senadores y 4 diputados

Entre Ríos: 3 senadores y 5 diputados

Neuquén: 3 senadores y 3 diputados

Río Negro: 3 senadores y 2 diputados

Salta: 3 senadores y 3 diputados

Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados

Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados

Provincias que sólo eligen diputados nacionales

Buenos Aires: 35

Córdoba: 9

Santa Fe: 5

Mendoza: 5

Tucumán: 4

San Juan: 3

San Luis: 3

La Pampa: 3

Misiones: 3

Corrientes: 3

Catamarca: 2

La Rioja: 2

Chubut: 2

Santa Cruz: 2

Formosa: 2

Jujuy: 3

elecciones

Dónde voto: cómo saber por WhatsApp en qué escuela, mesa y número de orden votar

La Cámara Nacional Electoral desarrolló este sistema para que cualquier elector pueda conocer sus datos de votación en pocos pasos, directamente desde su celular. Estos son los pasos que debés seguir:

Guardá el número del chatbot Vot-A: el primer paso es agendar el número oficial del chatbot Vot-A: +54 9 11 2455-4444. Este es el contacto verificado de la Cámara Nacional Electoral, por lo que se recomienda no usar otros números o enlaces no oficiales.

el primer paso es agendar el número oficial del chatbot Vot-A: +54 9 11 2455-4444. Este es el contacto verificado de la Cámara Nacional Electoral, por lo que se recomienda no usar otros números o enlaces no oficiales. Iniciá el chat: una vez guardado, abrí WhatsApp y enviá un simple “Hola”. El asistente Vot-A te responderá automáticamente con un menú de opciones y te guiará paso a paso para acceder al padrón electoral o resolver otras dudas sobre el proceso.

una vez guardado, abrí WhatsApp y enviá un simple “Hola”. El asistente Vot-A te responderá automáticamente con un menú de opciones y te guiará paso a paso para acceder al padrón electoral o resolver otras dudas sobre el proceso. Elegí la opción “¿Dónde voto?”: dentro del menú, seleccioná la alternativa “¿Dónde voto?”. A partir de ahí, el sistema te pedirá algunos datos personales para localizar tu información dentro del Padrón Definitivo 2025.

dentro del menú, seleccioná la alternativa “¿Dónde voto?”. A partir de ahí, el sistema te pedirá algunos datos personales para localizar tu información dentro del Padrón Definitivo 2025. Ingresá tus datos: el chatbot te solicitará tu número de documento (sin puntos ni espacios) y el género tal como figura en tu DNI: masculino, femenino o no binario. Con estos datos, Vot-A realiza una búsqueda inmediata en la base de datos de la CNE.

el chatbot te solicitará tu número de documento (sin puntos ni espacios) y el género tal como figura en tu DNI: masculino, femenino o no binario. Con estos datos, Vot-A realiza una búsqueda inmediata en la base de datos de la CNE. Recibí la información: en segundos, recibirás un mensaje con todos tus datos de votación.

Dónde voto en las elecciones 2025 Dónde voto en las elecciones 2025: cómo saber por WhatsApp en qué escuela, mesa y número de orden votar. (Foto: A24)

Provincias con elecciones locales

Además de las elecciones nacionales, cuatro provincias realizarán comicios locales en simultáneo:

Catamarca: 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales

La Rioja: 18 diputados provinciales

Mendoza: 24 diputados y 19 senadores provinciales

Santiago del Estero: elegirá gobernador y 40 diputados provinciales

De esta manera, miles de electores emitirán varios votos en una misma jornada, ya que en algunos distritos se utilizarán diferentes modelos de boletas únicas para cargos locales y nacionales.

Quiénes pueden votar hoy

El voto en Argentina es universal, igual, secreto y obligatorio. Todas las personas argentinas nativas desde los 16 años, y las naturalizadas desde los 18, tienen derecho a sufragar.

Es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años .

Es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70.

Los extranjeros con residencia permanente en el país pueden votar únicamente en elecciones municipales o provinciales, según la legislación de cada distrito.

Cómo votan los argentinos en el exterior

Los argentinos con domicilio registrado fuera del país también pueden participar en los comicios de hoy. El voto es optativo, y existen dos modalidades:

Presencial: en el consulado o embajada que corresponda según su lugar de residencia.

Postal: en los países donde esté habilitada esta forma de sufragio.

Solo podrán votar quienes hayan registrado su domicilio en el exterior antes del 19 de abril de 2025, según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral.

Personas detenidas

La legislación electoral argentina garantiza el derecho al voto a las personas bajo prisión preventiva. Quienes estén detenidos sin condena firme y figuren en el Registro de Electores Privados de Libertad podrán votar dentro de los establecimientos penitenciarios en mesas especiales dispuestas para ese fin.

Qué documentos son válidos para votar hoy

Para poder sufragar, los electores deben presentar un documento cívico válido y vigente que acredite su identidad.

Los admitidos son:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste (aunque diga “No válido para votar”)

DNI tarjeta

Importante:

No se permite votar con el DNI digital en el celular .

Tampoco con un documento anterior al que figura en el padrón.

Sí se puede votar con una versión posterior (por ejemplo, si el padrón dice “duplicado” y el votante tiene un “triplicado”).

eleccioness

Cómo es la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel (BUP) se utiliza este domingo por primera vez en unas elecciones nacionales. Cada votante recibe una sola boleta por categoría de cargo, donde aparecen todas las listas y partidos oficializados.

El procedimiento es simple:

El votante marca con una cruz o tilde el casillero del partido o candidato elegido.

Si marca toda la lista, su voto cuenta completo para ese partido.

También puede mezclar opciones, eligiendo diferentes fuerzas para cada categoría (diputados y senadores).

La BUP busca reducir el robo de boletas, simplificar el escrutinio y garantizar la transparencia del proceso.

Elecciones 2025: horarios de votación y cierre

Las mesas de votación abren a las 8:00 de la mañana y cierran a las 18:00 horas. A partir de ese momento, comienza el escrutinio provisorio, cuyos primeros resultados se conocerán durante la noche del domingo.

El no voto injustificado implica una multa económica y la imposibilidad de realizar trámites ante organismos públicos por un período determinado.

Para justificar la ausencia, los electores deben ingresar al Registro de Infractores al Deber de Votar: https://infractores.padron.gov.ar/.