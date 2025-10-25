Elecciones 2025: las claves para evitar errores (y fraudes) con la nueva Boleta Única de Papel

Nadie puede impedir ni influir en el voto de los electores. Si todos los datos coinciden con los que figuran en el padrón, el presidente de mesa tiene la obligación de entregarle la BUP para que emita su voto de manera secreta.

Las personas con discapacidad tienen derecho a pedir la asistencia del presidente de mesa para ejercer su voto.

Si el elector comete un error al marcar la boleta, puede llamar al presidente de mesa desde la cabina. Deberá entregar la BUP doblada para que se guarde en un sobre de devolución y recibirá una nueva boleta.

Prohibiciones durante la jornada electoral

Desde las 8 del viernes y hasta tres horas después del cierre de los comicios, está prohibida la exhibición de banderas partidarias, la realización de actos de proselitismo, la publicación de encuestas, la difusión de publicidad en medios, los actos de campaña, la venta de bebidas alcohólicas, la violación del secreto del voto y la falsificación del padrón.

El Código Electoral Nacional (Ley 19.945) establece penas de prisión para quienes violen el derecho al sufragio. Prevé de 1 a 3 años de cárcel para quienes suplanten a un elector, voten más de una vez, roben, destruyan o reemplacen urnas o boletas, o falsifiquen las actas del escrutinio.

La violación del secreto del voto se castiga con entre 3 meses y 3 años de prisión; y el voto cantado, con 1 mes y 18 meses.

En tanto, la no justificación del voto se sanciona con una multa de 500 pesos.

Portal de denuncias

El fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, habilitó el portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar hasta el lunes 27 de octubre a las 8 de la mañana, para que los ciudadanos de todo el país informen posibles faltas o delitos, conforme al Código Electoral.

También están disponibles las líneas telefónicas (011) 4314-2908 / 4314-2943 / 4893-6622 y el correo [email protected].

Todas las denuncias serán remitidas de inmediato a la fiscalía federal correspondiente para evaluar si afectan el desarrollo normal de los comicios o vulneran derechos de los electores.

González dispuso además una guardia en la sede de la Fiscalía con competencia electoral en los tribunales de Comodoro Py, que funcionará de 8 a 20 horas, para quienes deseen acercarse a formular denuncias.

¿Cuáles son los votos válidos en el reparto de bancas?

Con la implementación de la BUP se reconocen cinco categorías de voto, que permiten distinguir los válidos de los que no se computan en el resultado final:

Voto afirmativo o positivo: emitido mediante Boleta Única oficializada, con una opción marcada para los cargos en disputa.

Voto nulo: emitido con dos o más marcas para un mismo cargo, con roturas, inscripciones o elementos extraños, o mediante una boleta no oficializada.

Voto en blanco: sin ninguna marca.

Voto recurrido: cuya validez es cuestionada por un fiscal; se registra en un volante especial que revisará luego la Junta Electoral.

Voto de identidad impugnada: emitido por una persona cuya identidad fue objetada por las autoridades de mesa o los fiscales.

En el escrutinio definitivo, sólo se contabilizan los votos afirmativos, que se utilizan para aplicar el sistema D’Hondt y definir cuántas bancas obtiene cada partido, siempre que supere el 3% del piso electoral exigido para acceder a la representación parlamentaria.