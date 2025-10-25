Las 4 maneras de leer el resultado de la elección y qué se juegan La Libertad Avanza y el peronismo

Acá te paso una guía rápida para intentar leer o interpretar lo que pueda pasar cuando se abran las urnas y sus consecuencias posteriores. Estas son las maneras de ver quién gana y quién pierde.

1. La sumatoria de votos (con polémica)

Qué espacio político saca más votos. ¿El peronismo, sumando todas las provincias, puede repetir una paliza como la del 7 de septiembre? ¿La Libertad Avanza, sumando todo, puede ganar aunque sea por un voto?

La Justicia electoral –con mucho criterio- decidió que no va a haber datos oficiales nacionales de “distrito único”, sino que el resultado se debe informar por provincias. Solo medios, periodistas y analistas van a poder sumar para tener este dato consolidado.

Segunda polémica. ¿Cómo se suman los votos del peronismo? La Libertad Avanza va con el mismo nombre en los 24 distritos del país. La sumatoria es fácil. El peronismo solo lleva la sigla Fuerza Patria en 14 distritos. En el resto del país va con otros nombres, en función de las alianzas locales que pudo hacer el PJ con otras fuerzas. ¿Hay que sumar a todos o no?

El debate sobre la sumatoria está abierto. Aunque llamaría la atención que no le agregaran al peronismo los votos de Formosa (liderado por el histórico Gildo Insfrán), que mantiene hace años la sigla Frente para la Victoria; también sería raro no hacerlo con los votos del peronismo mendocino, que agrupó a todos los sectores (incluyendo a La Cámpora local) pero que decidió usar el tradicional “justicialista”.

Hay provincias en que el peronismo/kirchnerismo fue dividido. ¿Se suman los dos? ¿Qué se hace con Santiago del Estero, donde el gobernador Gerardo Zamora arma siempre dos listas (una, en este caso, Fuerza Patria) para acumular más legisladores, porque no tiene oposición?

Igual, el debate está abierto y el Gobierno va a intentar capitalizar estas dudas para poder mostrar un mejor resultado. Desde el sentido común es muy fácil explicar por qué se suman todos los votos de LLA y el resto no. Es lo que van a presentar en Estados Unidos. Ya hay consultoras de primer nivel trabajando para eso.

El peronsimo, más rústico, también se encargó de mandar un PDF explicando qué votos se deben sumar. No lo hizo de manera oficial. Como siempre, se sobregiraron e incluyeron a partidos muy chiquitos de algunas provincias que no necesariamente son PJ.

Milei acto Rosario Reuters El oficialismo es la única fuerza que se presenta en todas las provincias con el mismo sello (Foto: Reuters).

2. ¿Quién saca más diputados?

Manteniendo la línea de nacionalización simbólica, y ante la falta de acuerdo sobre cómo se cuentan los votos, se podría ver quién ganó contando quién saca más bancas de diputados (para el Senado no vale porque solo se vota en 8 provincias).

Es un cálculo que beneficia al peronismo, que va a ganar en provincia de Buenos Aires (la que más bancas suma) y en varias provincias chicas con pocos votos, pero que suman diputados.

Si alguno pierde en votos, bien puede apelar a esta estrategia para salvar las papas.

Embed

3. Lo que verdaderamente importa: cómo queda el Congreso

Es un dato menos romántico, aunque es el que vale en serio. ¿Cómo queda el Congreso a partir de diciembre?

La Libertad Avanza tiene hoy 37 diputados y debe conseguir casi 50 más para poder evitar que la oposición tenga 1/3 para insistir leyes. O sumar más de 90 aliados para aprobar normas. Si queda en 90 diputados propios, sería un lindo escenario para el Gobierno, aun perdiendo.

Para los entusiastas libertarios, vale aclarar que inclusive con el oficialismo arrasando con todo, es difícil que saquen mucho más de 90 bancas.

Para los entusiastas peronistas, vale aclarar que inclusive con el peronismo ganando, difícilmente LLA quede con menos de 82.

En el Senado, La Libertad Avanza tiene hoy 7 senadores. Se eligen 24 en 8 distritos, en los que al peronismo no le suele ir demasiado bien. El que más votos saca se lleva dos senadores y el segundo, 1.

No va a haber muchas provincias en donde el oficialismo no esté en el podio. De mínima, va a llevar el número de senadores a 14; de máxima, a 21. Va a seguir muy lejos de poder votar leyes, incluso negociando con la oposición. Y no va a estar garantizado el tercio propio para bloquear vetos.

Embed

4. ¿Cómo queda la oposición?

Otra duda para mirar el domingo a la noche con los resultados. Más allá de si gana el peronismo o La Libertad Avanza, hay que ver cómo quedan las terceras fuerzas, especialmente el grupo de Provincias Unidas, que lideran los gobernadores.

Pensando en los próximos dos años, para el Gobierno no es lo mismo tener que gestionar con una oposición única, abroquelada y dura (como es el peronismo) que tener en el Congreso otras fuerzas provinciales con buena representación para poder gobernar más tranquilo.

También, en función del resultado, se va a poder analizar de qué modo queda la interna peronista. ¿Quién sale fortalecido? ¿Axel, Cristina, los gobernadores? Se verá en función de los números.

El impacto de la Boleta Única Papel y la elección de las marcas

No está claro si no puede afectar en algo la forma de votar. Se termina el tradicional reparto de boletas, algunos mecanismos de fraude (pueden aparecer otros) y en un resultado muy cerrado, eso puede variar mínimamente quién gana y quién pierde. Es apenas una hipótesis.

El otro punto tiene que ver con el corte de boleta en las provincias que eligen senadores. ¿Puede haber un cruce de votaciones entre espacios políticos? Puede haber. Esta vez, el sistema obliga a pensar el voto en las dos categorías, cuando antes el candidato a diputado podía quedar diluido. Una ventaja para partidos chicos.

Una última reflexión. Esta elección, por primera vez en muchos años, se da como una pelea entre marcas (LLA, Fuerza Patria, Provincias Unidas, en sus distintas denominaciones). No es una elección de candidatos, como cuando se votaba entre el PJ y la UCR. Ahora, el partido es más fuerte. Habrá que ver si la tendencia se consolida.