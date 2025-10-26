En vivo Radio La Red
Elecciones 2025, EN VIVO: el minuto a minuto de la jornada electoral con el debut de la Boleta Única de Papel

Este domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos votan para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. Por primera vez, se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, aprobado por el Congreso.

Elecciones 2025, EN VIVO: comenzó la jornada electoral

La jornada, que se desarrollará de 8 a 18 horas, tiene como principal novedad el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP).

Paso a paso: cómo votar con la Boleta Única de Papel

  • Identificarse: al llegar a la mesa, entregás tu DNI a la autoridad de mesa.
  • Recibir la boleta: te dan una BUP firmada y una birome indeleble.
  • Ir a la cabina: vas a una cabina con barreras visuales para garantizar la privacidad. No se pueden sacar fotos de la boleta.
  • Marcar tu voto: con la birome, hacés una marca en el casillero del partido que elegís para diputados. Si tu provincia también elige senadores, marcás otro casillero para esa categoría. Podés hacer un círculo, una cruz, rellenar el casillero, lo que prefieras.
  • Doblar la boleta: plegás la BUP al seguir las instrucciones, de modo que quede oculta tu elección y visible la firma de la autoridad.
  • Depositar la boleta: metés la BUP en la urna.
  • Firmar el padrón: recuperás tu DNI, te dan la constancia de voto y listo: ya cumpliste.

Elecciones 2025: cuál es el error que puede costarte una multa de $77.000 en el cuarto oscuro

Estos comicios estarán marcados por una importante novedad: la implementación de la Boleta Única de Papel, un sistema que reemplaza el tradicional método de boletas partidarias y busca simplificar el proceso electoral, aumentar la transparencia y evitar irregularidades.

En ese contexto, la Justicia Nacional Electoral informó una nueva prohibición con sanción económica que apunta a preservar el secreto del voto. A partir de estas elecciones, sacar una foto dentro del cuarto oscuro o registrar la Boleta Única de Papel será considerado una infracción grave, sancionada con una multa de $77.000.

Cómo consultar el padrón de las Elecciones 2025 por WhatsApp

La Cámara Nacional Electoral desarrolló este sistema para que cualquier elector pueda conocer sus datos de votación en pocos pasos, directamente desde su celular. Estos son los pasos que debés seguir:

  • Guardá el número del chatbot Vot-A: el primer paso es agendar el número oficial del chatbot Vot-A: +54 9 11 2455-4444. Este es el contacto verificado de la Cámara Nacional Electoral, por lo que se recomienda no usar otros números o enlaces no oficiales.
  • Iniciá el chat: una vez guardado, abrí WhatsApp y enviá un simple “Hola”. El asistente Vot-A te responderá automáticamente con un menú de opciones y te guiará paso a paso para acceder al padrón electoral o resolver otras dudas sobre el proceso.
  • Elegí la opción “¿Dónde voto?”: dentro del menú, seleccioná la alternativa “¿Dónde voto?”. A partir de ahí, el sistema te pedirá algunos datos personales para localizar tu información dentro del Padrón Definitivo 2025.
  • Ingresá tus datos: el chatbot te solicitará tu número de documento (sin puntos ni espacios) y el género tal como figura en tu DNI: masculino, femenino o no binario. Con estos datos, Vot-A realiza una búsqueda inmediata en la base de datos de la CNE.
  • Recibí la información: en segundos, recibirás un mensaje con todos tus datos de votación.

