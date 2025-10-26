Elecciones 2025, EN VIVO: el minuto a minuto de la jornada electoral con el debut de la Boleta Única de Papel

Live Blog Post

Elecciones 2025: cuál es el error que puede costarte una multa de $77.000 en el cuarto oscuro

Estos comicios estarán marcados por una importante novedad: la implementación de la Boleta Única de Papel, un sistema que reemplaza el tradicional método de boletas partidarias y busca simplificar el proceso electoral, aumentar la transparencia y evitar irregularidades.

En ese contexto, la Justicia Nacional Electoral informó una nueva prohibición con sanción económica que apunta a preservar el secreto del voto. A partir de estas elecciones, sacar una foto dentro del cuarto oscuro o registrar la Boleta Única de Papel será considerado una infracción grave, sancionada con una multa de $77.000.