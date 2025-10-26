Elecciones 2025, EN VIVO: el minuto a minuto de la jornada electoral con el debut de la Boleta Única de Papel

Este domingo 26 de octubre los argentinos votan para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 senadores y 127 diputados nacionales en las elecciones legislativas de 2025.
Paso a paso: cómo votar con la Boleta Única de Papel
- Identificarse: al llegar a la mesa, entregás tu DNI a la autoridad de mesa.
- Recibir la boleta: te dan una BUP firmada y una birome indeleble.
- Ir a la cabina: vas a una cabina con barreras visuales para garantizar la privacidad. No se pueden sacar fotos de la boleta.
- Marcar tu voto: con la birome, hacés una marca en el casillero del partido que elegís para diputados. Si tu provincia también elige senadores, marcás otro casillero para esa categoría. Podés hacer un círculo, una cruz, rellenar el casillero, lo que prefieras.
- Doblar la boleta: plegás la BUP al seguir las instrucciones, de modo que quede oculta tu elección y visible la firma de la autoridad.
- Depositar la boleta: metés la BUP en la urna.
- Firmar el padrón: recuperás tu DNI, te dan la constancia de voto y listo: ya cumpliste.