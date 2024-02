Dos meses después, el Congreso empieza a tratar el Mega DNU de Milei con un final incierto

La autoridad va a ser Juan Carlos Pagotto, senador por La Rioja: un abogado que sabe de política, aunque se había retirado: "Yo me fuí de la política hace 30 años porque había agotado la capacidad de asco, pero ahora me convencieron los chicos jóvenes y me volvieron a meter en la política", cuenta. No es un improvisado.

Aunque La Libertad Avanza es minoría en la Comisión, se le dará la presidencia como es uso y costumbre por ser oficialismo. Quizas alguien en Unión por la Patria intente evitarlo, pero no le van a dar los números.

Una vez constituida la comisión y elegidas las autoridades empieza otra historia: ¿se va a poder debatir ese mismo día el mega DNU? La oposición peronista lo va a intentar; y el oficialismo va a tratar de frenarlo. ¿Con qué argumento? El Congreso está atrasado en el debate de los DNU que dictó Alberto Fernández.

Según explicó el propio Pagotto:

*La última vez que se reunió esta comisión fue en noviembre de 2021.

*Se reunió para tratar decretos del año 2019 en adelante, que tenían hasta 2 años de antigüedad.

*Aquella reunión virtual duro menos de dos horas y se aprobaron 115 decretos

¿No deberían tratar primero los decretos pendientes antes de tratar el de Milei? Es una pregunta retórica sin demasiado sentido. El presidente de la Comisión va a tratar de plantear un orden del día, pero es la comisión por el voto de sus miembros la que va a decidir qué se trata y cómo. En general, esto se acuerda antes. Pero en este contexto es difícil.

Probablemente, haya un debate testimonial sin mayores efectos prácticos, y el debate de fondo se pase para otro momento.

javier milei dnu.jpg

¿Cómo está integrada la comisión bicameral y quién puede ganar la votación?

POSIBLES VOTOS A FAVOR

*LLA: 3

*PRO: 2

*CAMBIO FEDERAL: 1

POSIBLES VOTOS EN CONTRA

*UP: 6

*UCR: 1

VOTOS EN DUDA:

*UCR: 1

*HACEMOS COALICIÓN FEDERAL 1

*UNIDAD FEDERAL 1

Se necesitan 9 firmas para dictaminar a favor o en contra. En caso de empate, desempata el presidente de la Comisión que es oficialista.

¿Y qué pasa después?

Sea que lo fuere que dictamine la Comisión, no tiene mayor efecto práctico, más que anticipar los posibles votos en los recintos. No es vinculante el dictamen de comisión. A partir del 1° de marzo, las cámaras del Congreso pueden reunirse para tratar el DNU. El Senado y Diputados pueden reunirse paralelamente (no tienen que esperar a que empiece una o la otra)

Si las dos cámaras lo rechazan, el DNU se cae.

Si una cámara lo aprueba, el DNU queda vigente de por vida.

Si una cámara lo rechaza y la otra no lo trata, queda vigente hasta tanto la otra decida reunirse a rechazarlo

Pero todo esto va a pasar a partir del 1° de marzo. Por ahora el oficialismo tiene las llaves del Congreso. Y las puertas están bien cerradas.

