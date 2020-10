Durán Barba sobre el raid de entrevistas de Macri: "No se lo recomendé, pero me parece bien"

Durán Barba habló sobre la reaparición de Macri en al escena pública con Facundo Pastor en "4 Días"

Tras la reaparición de Mauricio Macri en la escena publica, el consultor político Jaime Durán Barba afirmó: "No se lo recomendé pero me parece bien, un ex presidente debe opinar, esto no significa que vaya a ser candidato".

En diálogo con Facundo Pastor en el programa "4 Días" por A24, el consultor se refirió, además, al libro del periodista Santiago O'Donnell, "Hermano", el cual recopila revelaciones del hermano del ex presidente, Mariano Macri, dijo: "Lo que a mi me parece muy mal es que un hermano, ahora que ya no es presidente Mauricio, asome con un libro revelando intimidades de la familia, eso me parece canallesco".

Y agregó: "Como no me gusta que algunos personajes políticos que yo vi en la Casa Rosada, zalameros, adulones con Mauricio porque buscaban un empleo, ahora sean feroces enemigos de Mauricio, no me gusta, me da un poco de asco".