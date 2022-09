Embed

"La gente está cansada de tanta pelea", afirmó Duhalde a A24. Y aclaró: "La Argentina está alejada del mundo moderno. Hay que llamar a la unidad nacional como lo están haciendo desde distintos sectores".

En la sede del Movimiento Productivo Argentino que preside, Duhalde explicó el alcance de su propuesta. "Creemos y estamos convencidos de que es el momento de unir a los argentinos. Con el atentado que sufrió la vicepresidenta, estuvimos al borde del abismo". Y agregó: "El tema de la unidad me persiguió toda la vida. Creo en la unidad de los argentinos".

Eduardo Duhalde explicó el alcance de su propuesta

Embed

Además, Duhalde hizo un llamado a la paz durante su discurso: "O nos seguimos peleando o entramos con mucho coraje al futuro, abrazándonos a nuestros hijos. Parece que ignoramos que ya hay un mundo tecnológico. Y nosotros seguimos con las peleas permanentes. Hay que salir de eso”, suplicó.

Duhalde afirmó que su gobierno fue el primero que unió a los distintos sectores de la política y que hay que establecer el segundo. En este sentido, impulsó un “congreso intercultural e interreligioso”.

Al ser consultado sobre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, aclaró: "Todos los que no la quieren dicen que está armado. No tiene importancia eso. La verdad es que estamos instalados en el pasado. No ha llegado para los argentinos el siglo XXI, todo es pelea. El futuro no es este, no es lo que se está discutiendo en la Argentina. La pelea es en todo", concluyó.