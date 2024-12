En el escrito, los abogados del ex legislador entrerriano citaron al Primer Mandatario, quien días atrás afirmó que la sesión no tenía validez porque la vicepresidenta no podía presidirla, ya que en ese momento él estaba de viaje y ella había quedado a cargo del Ejecutivo.

El caso está a cargo del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo, quien todavía no se expidió. Según la información a la que accedió Infobae, la defensa de Kueider realizó una ampliación de la medida cautelar que habían presentado.

“Aquí debe considerar S.S. que la manifestación publica realizada por medios de comunicación ante la sociedad y esta parte realizada por quien ejerce la representación del Estado Nacional conforma una CONFESION EXPRESA EXTRAJUDICIAL alcanzada por los efectos del art. 425 del CPCC”, sostiene la presentación.

Y agrega: “Por ende, ante la confesión del PEN, no puede rebatirse en este proceso en forma alguna que la Dra. Villarruel ejercía el cargo de presidente al momento de los hechos denunciados”.

También menciona que cuando se retomó la sesión tras el cuarto intermedio, estuvo a cargo de Bartolomé Abdala, como presidente provisional del Senado. “Lo ocurrido no es mas que la aplicación practica del art. 58 de la Constitución Nacional. El Sr. Abdala como Presidente Provisional retoma el cuarto intermedio cuando este –Presidente del Senado- ejerce las funciones de presidente de la Noción”. Mayor confesión que esa no puede existir”, dice el nuevo escrito de Kueider.

Edgardo Kueider y el allanamiento de su despacho en el Senado.jpg Eduardo Kueider citó a Milei para solicitar que declaren inválida su expulsión del Senado. (Foto: archivo)

Al hablar del tema, Milei cargó contra Villarruel y dijo que sabía “48 horas antes de la sesión” del viaje a Italia y que no debió haber estado ocupando la titularidad de la Cámara alta.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida", sostuvo.

Kueider pidió el viernes pasado que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dictara una cautelar que lo reponga como senador nacional.

Este lunes, su abogado sumó nuevas pruebas y agregó algunos argumentos a la discusión.

En ella sostienen que los dichos de Milei constituyen una "confesión expresa extrajudicial alcanzada por los efectos del artículo 424 del Código Procesal Civil y Comercial" y que no dejarían dudas de que Victoria Villarruel estaba a cargo de la presidencia cuando se desarrolló la cuestionada sesión.

Además, plantean que aunque el inicio de la sesión pudiera ser válido, porque comenzó antes de que Milei abordara el avión que lo llevó a Italia, hay un punto conflictivo que es el cuarto intermedio de las 15.08. En ese momento el Presidente ya estaba en vuelo y, de acuerdo a la presentación, Villarruel ya no podría haber retomado la presidencia del Senado.