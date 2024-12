Javier Milei: "Si me mataran me harían inmortal, dudo que sean tan estúpidos"

Consultado sobre si la creciente oposición a sus políticas le generaba miedo por su seguridad, Milei no titubeó en su respuesta. "No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos", expresó, reflejando su carácter desafiante y su enfoque en las políticas disruptivas que promueve.