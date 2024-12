Javier Milei dijo que la sesión del Senado que expulsó a Kueider es "inválida"

En diálogo con Luis Majul por El Observador, Milei profundizó su postura: “En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque, dados los números, está claro que todos queremos a los Kueider afuera”.

La postura de Milei agrega un nuevo capítulo a la controversia política, marcando un fuerte cuestionamiento hacia su compañera de fórmula y dejando en el centro del debate la transparencia en el manejo del poder y las decisiones políticas en momentos críticos.

En línea con esta postura, el presidente explicó: “Lo que puedo confirmar y verificar es que Villarruel estaba informada. Se le comunicó el martes que estaría de viaje. La Escribanía General de la Nación interactuó con su secretaria, quien también fue notificada. El jueves, cuando viajé, Adorni confirmó públicamente que estaba partiendo hacia Italia alrededor de las 12 o 12:30. Esto fue difundido ampliamente por los medios. Una vez que finalicé la firma, el escribano general intentó comunicarse con Villarruel, pero como no respondió, se contactó con su secretaria, quien tampoco contestó. Habían sido notificados desde el martes. ¿Por qué no se puede actuar de esa manera? Argentina tiene un sistema republicano de gobierno basado en pesos y contrapesos. El Ejecutivo no puede interferir en el Legislativo, y viceversa. Lo mismo aplica al Poder Judicial”.