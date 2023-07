El resultado electoral del domingo terminó de marcar una tendencia opositora a nivel país. El precandidato a gobernador de Juntos, Maximiliano Pullaro, obtuvo 63% si se suman todos los precandidatos de ese frente electoral, mientras que el peronista Marcelo Lewandowski obtuvo poco más de 25 puntos. Fue la peor elección del PJ en Santa Fe en muchos años y la peor en todas las provincias este año.

Según pudo saber A24.com de fuentes oficiales, esta semana las tres alas de Unión por la Patria, Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner definirán si le sueltan la mano a Perotti definitivamente o si le ponen el respaldo del Gobierno para remontar ese resultado el 10 de septiembre.

Motivos para preocuparse: La Cámpora, Massa y Rossi, en pérdida

Hubo muchos motivos para preocuparse. El precandidato a intendente de Rosario Juan Monteverde, que responde al precandidato presidencial Juan Grabois, rival acérrimo de Massa en las PASO del 13 de agosto, le ganó al precandidato a intendente peronista Roberto Sukerman. Monteverde será así quien enfrente a Pablo Javkin, de Juntos, en septiembre.

Además, el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, compañero de fórmula de Massa, apadrinó a un precandidato a gobernador, Leandro Bussato, que salió cuarto detrás de Lewandowski; de Marcos Cleri, de La Cámpora, y de Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita.

La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner, sacó 4% de los votos. Se supone que Rossi debería ser un compañero de Massa que traccione votos de Santa Fe. Massa ahora sabe que su compañero es cuarto en una provincia perdedora.

Pullaro, el sorpresivo gran ganador de Santa Fe que Bullrich vio venir

PULLARO Y LARRETA.jpg

Por el lado de Juntos por el Cambio, causó sorpresa la diferencia amplia del precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro, radical de Evolución, que responde a Martín Lousteau y obtuvo 33%, sobre la periodista Carolina Losada, que sacó 22 puntos. Las encuestas previas marcaban una diferencia algo menor, de dos a cinco puntos.

En una lectura lineal, Pullaro le dio un triunfo al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su referente nacional, porque Losada reportaba a Patricia Bullrich, rival de Larreta en las PASO del 13 de agosto próximo. Sin embargo, en el bullrichismo ayer aclararon algunos puntos. Patricia Bullrich tenía números que daban esa diferencia hacia dos semanas.

La exministra de Seguridad le había recomendado a Losada que no fuera tan frontal contra Pullaro, al que acusó de ser cómplice del narco, y que no dijera públicamente que no lo apoyaría si ganaba las elecciones. Pero Losada lo dijo y luego lo corrigió en su discurso del domingo por la noche. “Patricia le pidió que no lo hiciera, pero ella lo hizo igual. Y eso no le gustó a la gente que quiere vernos juntos luego de las PASO”, dicen cerca de Patricia Bullrich.

Además, afirman, Pullaro había sido ministro de Seguridad y exhibió más gobernabilidad que Losada, que es una figura fresca pero que no garantizó en su discurso tener las condiciones para gobernar una provincia tan compleja y cruzada por el crimen organizado y el narcotráfico. Pullaro tiene más gestión encima y la gente vio más seguridad.

“Igualmente, esta elección no marca tendencia en Juntos. Cuando Patricia Bullrich caminaba en Rosario y en Santa Fe junto con Losada, mucha gente le decía ‘a vos te voy a votar aunque no la vote a Carolina’”, se despegan en el búnker de Bullrich.

Rodríguez Larreta lanzará una campaña furiosa de convencimiento

En ese contexto, luego del triunfo de Santa Fe, Rodríguez Larreta se envalentonó y mandó una directiva a todos sus empleados de la Ciudad, funcionarios de segundas y terceras líneas, para salir a todos los barrios, casa por casa, para convencer a los indecisos, a los que no tienen pensado ir a votar, o a los que votan por Bullirch.

Los números duros en Santa Fe fueron así: Juntos consiguió un 63,7% de los votos. Dentro de ese frente, Pullaro (Larreta-Lousteau) tuvo 33,7%, Losada 21,7 (Bullrich) y Fein 8,5 (socialista).

El Frente Juntos Avancemos, peronismo, obtuvo 25,6%, de los cuales 16,6% fueron de Lewandowki (Perotti), 4 de Cleri (La Cámpora), 2,9 de Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y 2,7 Leandro Busatto (Rossi).

El partido Viva la Libertad, de Edelvino Bodoira, no reconocido por Javier Milei, de la Libertad Avanza, obtuvo un 3%. Si bien, el líder libertario no lo adoptó, la magra performance indica que en el interior no seducen esas ideas.

Pase de facturas: definen si le sueltan la mano a Lewandowski

“En el espacio kirchnerista están culpando mucho a Aníbal Fernández, que como ministro de Seguridad no hizo mucho por la seguridad y por la lucha contra el narco en Rosario”, señalaron en el Gobierno a A24.com. Fernández había rechazado reiteradamente los pedidos de ayuda de Perotti a principios de año y termino enviando un contingente magro.

omar perotti-alberto.jfif

En cambio, los albertistas culpan a Perotti. En esta semana definirán en Unión por la Patria si la elección la dan por perdida en Santa Fe el 10 de septiembre y le sueltan la mano a Lewandowski o si van con todo. "Una de las dos, tienen que definir”, señalaron a A24.com las fuentes del oficialismo puro.

“Ir con todo es que vaya Massa a la provincia a anunciar lo que haga falta, acompañado de Cristina Kirchner, y poner toda la carne al asador con el gobierno nacional y todo el aparato del Estado”, dijeron en Unión por la Patria. Pero hay serias dudas de que eso ocurra.

“Habrá que definir si nos ponemos todos detrás de Perotti y Lewandowski o si decirle a Perotti ‘hiciste todo lo posible por desligarte del gobierno nacional y en todo caso peleá vos solo’”, señalaron fuentes albertistas.

¿Se pegará Massa a la figura de Perotti y de Lewandowski?

Porque, descuentan, son dos partidos distintos: una cosa son las elecciones para gobernador del 10 de septiembre, que no van a coincidir con las presidenciales donde Massa tiene que jugar su pellejo para las PASO el 13 de agosto. ¿Se pegará Massa a la figura de un Perotti perdedor para las primarias? Massa necesita levantar puntaje para su propia batalla.

De todos modos, hay hilos conductores entre Perotti y Massa. Son los mismos que vinculan a Massa con Schiaretti, Lousteau y Larreta, porque entre todos ellos existe un diálogo político subterráneo más profundo de lo que se ve.

Más allá de las elecciones del domingo último, Juntos por el Cambio espera ahora ganar 10 a 13 provincias para controlar en el caso de que en diciembre Larreta o Bullrich ocupen el máximo sillón de la Casa Rosada.

Ahora, la batalla por la capital de Córdoba: De Loredo es la esperanza

loredo.jfif

Si bien no es una provincia, la próxima elección que miran en Juntos es la de la ciudad capital de Córdoba, el domingo próximo. Se votará el intendente de esa ciudad, la Docta, y Rodrígo De Loredo tiene altas chances de ganar.

De Loredo tiene buena relacion con Larreta y Lousteau, su socio original, pero construyó una línea directa con Bullrich: tiene el apoyo de todos los sectores de Juntos y Bullrich visitará al candidato esta semana. “Patricia va a jugar fuerte igual que Larreta por De Loredo”, señalan.

“Cordoba capital no es una provincia, pero su envergadura hace que sea una ciudad clave, como Buenos Aires o Rosario”, señalan en las filas de Juntos.

Chubut podría ser de Juntos y se vienen otras elecciones

El siguiente mojón electoral será Chubut, el 30 de julio. El candidato de Juntos, Ignacio Torres, tiene posibilidades de ganarle al peronista Juan Pablo Luque. “Nuestras encuestas nos dan 8 puntos arriba”, dicen a A24.com cerca de Bullrich.

De ese modo, Juntos podría alzarse con otra provincia. Repasando, ya ganó las elecciones PASO en Santa Fe, Chaco, y Mendoza, pero estiman que también allí ganarán las generales el 10, 17 y 24 de septiembre, respectivamente. En Chaco puede haber ballotage el 8 de octubre.

Mendoza ya es amarilla (color identificado con Juntos). Santa Fe y Chaco cambiarían de celeste (peronista) a amarillo si se confirman las primarias. San Luis y San Juan ya hicieron esa mutación y es irreversible.

En tanto, Jujuy ratificó al gobierno de Juntos y Corrientes ya ratificó que es amarilla el año último. El 13 de agosto, además de las PASO presidenciales, se votarán las primarias de los gobiernos de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, además de las elecciones directas de gobernador en Santa Cruz.

Juntos y cómo llegar a 10 o 13 provincias "amarillas"

claudiopoggi-san-luis-larreta-elecciones_.jpg Con el respaldo de Juntos por el Cambio y del senador Adolfo Rodríguez Saá, Poggi rompe con la hegemonía de ña gobernación peronista en la provincia de San Luis. (Foto: Twitter José Luis Espert).

Por lo tanto, si se confirma la tendencia opositora a nivel nacional, además de ganar Juntos por el Cambio las PASO nacionales, ya sea con Patricia Bullrich o con Rodríguez Larreta, podría alzarse con 10 a 13 provincias, y muchas de las consideradas grandes: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Además, Chubut, Chaco, San Luis, San Juan, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz.

Además, en Juntos tienen en cuenta que en Neuquén ganó un gobernador, Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino, pero afín al ala de Bullrich y Larreta, de Juntos, y no del ala del MPN cercana a Jorge Sapag, más ligada al kirchnerismo. Sería la provincia número 13. “También Juntos podría contar con esa provincia y otras aliadas que no son peronistas y que siempre negocian con el gobierno nacional”, señalan en Juntos.

Las elecciones provinciales llenaron de optimismo a la oposicion de Juntos para las presidenciales del 13 de agosto y sumieron en una crisis a Unión por la Patria y, por ahora, en la intrascendencia a Javier Milei, el más golpeado.