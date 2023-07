El Caso Cecilia pone en riesgo la hegemonía de "Coqui" Capitanich en Chaco

El proceso político del Coqui ya tenía algunos inconvenientes que se profundizaron con el crimen de Cecilia. En febrero, Cristian Solmoirago, de la consultora Solmoirago y Asociados, señaló que “la imagen positiva del actual gobernador estaba en caida”. Mientras tanto, otros gobernadores en el noreste argentino mantenían altos niveles de aprobación. Gildo Insfrán en Formosa y Oscar Herrera Ahuad en Misiones superaban el 70% de imagen positiva, mientras que el récord en la región lo tiene a Gustavo Valdés de Corrientes con números que superan el 80% de aprobación.

encuesta.jpeg

Ahora, en el último trabajo de la consultora Solmoirago, se reveló que la imagen positiva de Capitanich había descendido a niveles que no se habían visto en los últimos años. Según el relevamiento realizado hasta el 7 de julio de este año, en toda la provincia del Chaco, la imagen positiva del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner era del 35.9%, mientras que la negativa era casi del 57%. Al consultar sobre el voto en la provincia para el mes de septiembre, el 31.5% señaló que jamás votaría a Capitanich, mientras que el resto de los candidatos no superaba el 20% en cuanto a negativa.

encuesta chaco 2.jpg

El caso paradigmático en Chaco es que mientras “Coqui” desciende en imagen positiva e intención de voto en las encuestas, a nivel nacional, la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi lidera la intención de voto con el 25%, seguida por Javier Milei con el 19,6%, y la fórmula de Larreta-Morales en tercer lugar con el 14,9%, superando a la interna de Patricia Bullrich por algunas décimas.

El propio consultor recomienda a Capitanich “dar un giro en la campaña política y enfocarse en la gestión local”. Además, señala que el gobierno chaqueño debería apoyarse en los intendentes peronistas del interior de la provincia, ya que serán los que traccionen votos para que pueda revertir la diferencia de al menos 6 puntos que dejó las PASO locales.

Para Capitanich, la caída en la intención de voto y en la imagen no solo se debe a algunos desaciertos de gestión, sino que se ha profundizado en el último mes después de las multitudinarias marchas lideradas por la madre de Cecilia en Resistencia y en Buenos Aires, donde fue apoyada por distintos sectores sociales.

Un dato relevante a tener en cuenta es que en la ciudad capital, Resistencia, la imagen positiva de Capitanich ha descendido abruptamente, y allí es donde la oposición podría hacer la diferencia para ganar la elección el próximo 17 de septiembre. Solmoirago señala que el caso Cecilia podría significar el cambio de gobierno a la coalición de Juntos y terminar con años de liderazgo peronista en la provincia.