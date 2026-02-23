En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Senado
SESIONES EXTRAORDINARIAS

El cronograma del Gobierno en el Senado: cuándo se trata el Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares

El Senado de la Nación Argentina tratará este jueves el Régimen Penal Juvenil para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y el viernes votará la Reforma Laboral, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares.

El Senado tratará este jueves el Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de los 16 a 14 años, mientras que el viernes habrá otra sesión en la que se votará la Reforma Laboral, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y la Ley de Glaciares.

Las sesiones extraordinarias a las que convocó el Gobierno tendrán lugar hasta el sábado 28 de febrero, inclusive. El presidente Javier Milei brindará el discurso de apertura del año legislativo el domingo 1 de marzo. Por eso, el oficialismo tendrá esta semana para sellar las reformas que impulsa la administración libertaria.

Votación Senado Reforma Laboral

Fuentes cercanas al bloque de LLA en el Senado confiaron a A24.com, la Cámara alta sesionará el jueves para modificar la baja de la edad de imputabilidad y que el resto de los proyectos se tratarán el viernes.

El proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y en el Senado, de ser aprobado, obtendría entonces su sanción definitiva.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada, afirmaron que justamente en la reunión de la mesa política que se llevó adelante en Balcarce 50 "se abordaron los temas previstos" que se tratarán en el Senado y "se repasó la agenda parlamentaria con miras al inicio de las sesiones ordinarias".

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros asesores.

La sesión del viernes

En tanto, la Reforma Laboral volverá al Senado este viernes para completar su trámite legislativo. La Cámara de Diputados aprobó la normativa pero con modificaciones, por lo que el texto vuelve a ser tratado. El Senado podría insistir con el proyecto original o aceptar los cambios introducidos en el otro cuerpo.

Según confió esta mañana la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en una entrevista con A24, se respetará la eliminación del artículo 44 sobre las licencias médicas dispuesta en la última sesión. "Fue el compromiso que tomaron en Diputados, así que se va a respetar”, aseguró la ex ministra de Seguridad.

Ese mismo día también deberá tratarse para su sanción definitiva el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que ya cuenta con media sanción.

El único proyecto que se tratará por primera vez es el que busca modificar la ley de Glaciares, para permitir las actividades industriales —entre ellas la minería y la exploración petrolera— en áreas periglaciales, definidas por climas fríos sin presencia de glaciares, permafrost y ciclos de congelamiento y deshielo, al tiempo que trasladarían la potestad de decisión a las provincias y ampliarían el margen para eventuales proyectos productivos.

Según la propia Bullrich, el proyecto sobre glaciares resultó “más dificultoso de lo que parecía” y que se necesitó más tiempo para alcanzar un acuerdo.

