Así fue el arrollador comienzo de Gran Hermano Generación Dorada con la conducción de Santiago del Moro
Santiago del Moro dio inicio a la edición más importante de Gran Hermano desde su regreso a la pantalla en 2022, marcando un nuevo capítulo en la etapa más exitosa del formato en los últimos años.
24 feb 2026, 00:37
Tras varios meses de especulaciones sobre quiénes serían los elegidos, una intensa campaña promocional y una enorme expectativa del público, finalmente se encendieron las luces de la casa y comenzó Gran Hermano Generación Dorada por Telefe. La espera terminó y el reality más famoso del mundo volvió a abrir sus puertas este 23 de febrero en la Argentina con una edición que promete dar que hablar y marcar un nuevo hito en la historia reciente del formato.
Desde el estudio, Santiago del Moro apareció en pantalla con la energía propia de las grandes noches de televisión y dio el pitido inicial que marcó oficialmente el arranque de la temporada 2026. El conductor dejó en claro que esta edición llega dispuesta a ir por todo antes de que el programa se tome una pausa, en una noche en la que la tribuna estuvo encendida y se respiró un clima repleto de expectativa.
“Cuántas caras conocidas, amigos y enemigos. Pero sí, Argentina: volvió Gran Hermano”, dijo el conductor apenas ingresó al imponente estudio, luciendo un traje espléndido que combinaba a la perfección con el dorado de la escenografía.
Acto seguido, Del Moro levantó la vista hacia la cámara de arriba y, fiel al ritual del formato, mantuvo un breve pero simbólico intercambio con el Big de bienvenida: "¿Gran Hermano estás ahi? Te quiero pedir permiso para entrar a tu casa, una vez más". “Pero qué placer abrir otra vez las puertas de mi casa y compartir con vos una nueva aventura. Bienvenidos a esta Generación Dorada", resonó la voz del dueño de la casa en todo el estudio.
Cuánto midió el debut de Gran Hermano Generación Dorada
El lunes 23 de febrero, Telefe puso en marcha Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del formato internacional distribuido por Banijay Rights y producida junto a Kuarzo.
Con Santiago del Moro nuevamente al frente, el ciclo regresó con una propuesta que promete intensidad, giros inesperados y fuerte impacto emocional desde el primer día.
En cuanto a los números, el debut mostró un desempeño contundente. A las 22.30, el canal de las pelotas recibió un piso cercano a los 19 puntos que dejó MasterChef Celebrity, mientras que El Trece se mantenía muy por detrás con 2,4 puntos.
Cuatro minutos más tarde, el reality ya marcaba 14,8 puntos y comenzaba a consolidar su ventaja frente a la competencia, que rondaba los 2,5. El mayor impulso llegó a las 22.50, cuando Del Moro presentó a Andrea del Boca: en ese momento el rating escaló a 16,9, mientras el canal rival descendía a 2 puntos.
Para las 23.09, el programa alcanzaba los 17 puntos, afirmándose cómodamente en el liderazgo del prime time, con El Trece en 1,9. Más adelante, ya con los participantes instalándose en la casa, a las 23.28 la medición se ubicaba en 16,2 puntos contra una competencia que apenas superaba los 2.
El cierre de la primera gala también fue favorable: Gran Hermano finalizó con 12,2 puntos, en tanto El Trece quedó en 2,2. Un comienzo firme para el tanque de Telefe, que volvió a imponerse en la franja central de la televisión y continuará este martes con nuevos ingresos a la casa.