Política
PJ
Reforma laboral
COMUNICADO

El PJ se pronunció en contra de la reforma laboral y apuntó contra los peronistas que acompañaron al Gobierno

El PJ criticó la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que responde a la agenda del Fondo Monetario Internacional, al advertir que implica un “retroceso” en derechos laborales y profundiza divisiones internas tras la ruptura de un bloque aliado en el Senado.

El PJ se pronunció en contra de la reforma laboral y apuntó contra los peronistas que acompañaron al Gobierno
El comunicado del PJ nacional se produce en un momento donde el Gobierno logró la sanción de la reforma laboral gracias a su alianza con jefes provinciales y el apoyo de legisladores que, con quorum o con votos, favorecieron a que La Libertad Avanza lograra la sanción de la normativa en el Senado. Tal es el caso de las provincias de Catamarca, Salta, Tucumán y Misiones.

Partido Justicialista con Sergio Massa y Máximo Kirchner.jpg

Además, hoy por la tarde de formalizó la ruptura del bloque Encuentro Federal que integraba, a su vez, el interbloque del peronismo en el Senado. Se trata de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) que conformarán un espacio aparte tras las diferencias con el presidente del interbloque José Mayans.

"La aprobación del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional abre una nueva etapa de precarización y transferencia de riqueza: el pueblo trabajador perderá salario, tiempo y en consecuencia salud física y salud mental", denunció el PJ y remarcó que "la historia del país ya mostró hacia dónde conduce este camino" al pronosticar que "va a fracasar". "Sin un modelo económico que apueste por la industria, la producción y el empleo, no existe ley capaz de crear trabajo digno", indicó.

"No es modernización. No es actualización. Es retroceso", consideró y señaló que "detrás del discurso de la 'libertad' y la 'modernidad' se esconde un programa político, económico y financiero que recorta derechos históricos, debilita la negociación colectiva, extiende la jornada laboral, reduce indemnizaciones y consolida salarios a la baja". Además, atribuyó esas políticas a la "agenda del Fondo Monetario Internacional" que, planteó, fue "convertida en ley".

La crítica a los peronistas que acompañaron

En ese punto, reprochó a los legisladores que llegaron al Congreso tras integrar las listas de Fuerza Patria y de Unión por la Patria: "Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar", rechazó. En contraposición, afirmó que "el peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo".

"Un representante del Pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses", denunció.

A la vez, recuperó el debate que se dio en el inicio del Gobierno de Milei por el tratamiento de la ley Bases, el cual -diagnosticó- "estuvo atravesado por la vil promesa de que generaría nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico".

Los datos que aportó el PJ

"Hoy vemos que los resultados económicos y sociales de este gobierno representan un fracaso: 290.602 trabajadores y trabajadoras formales menos de noviembre desde 2023 a noviembre 2025. 21938 empleadores menos desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025. La informalidad laboral pasó de 41,4% en el 4° Trimestre de 2023 a 43,3% en el 3 Trimestre de 2025", contrastó con datos de la economía.

"Desde nuestra responsabilidad política afirmamos con claridad: no acompañaremos ninguna norma que legalice la esclavitud laboral", reforzaron y reclamaron que "Argentina no necesita menos derechos". "Necesita más industria, más producción, mejores salarios y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria; que garantice los mismos puntos de partida para que cada persona pueda soñar y construir ese sueño con dedicación, trabajo y voluntad", exhortaron.

La propuesta laboral

"El peronismo tiene una propuesta de modernización clara. Salario Mínimo acorde a la Canasta Básica, participación en las ganancias, ampliación de licencias parentales, derecho a la desconexión digital, reducción de la jornada laboral, derechos para trabajadores de plataformas y comité mixto de seguridad e higiene", propusieron su proyecto de reforma laboral.

