El PJ se pronunció en contra de la reforma laboral y apuntó contra los peronistas que acompañaron al Gobierno

"No es modernización. No es actualización. Es retroceso", consideró y señaló que "detrás del discurso de la 'libertad' y la 'modernidad' se esconde un programa político, económico y financiero que recorta derechos históricos, debilita la negociación colectiva, extiende la jornada laboral, reduce indemnizaciones y consolida salarios a la baja". Además, atribuyó esas políticas a la "agenda del Fondo Monetario Internacional" que, planteó, fue "convertida en ley".

La crítica a los peronistas que acompañaron

En ese punto, reprochó a los legisladores que llegaron al Congreso tras integrar las listas de Fuerza Patria y de Unión por la Patria: "Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar", rechazó. En contraposición, afirmó que "el peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo".

"Un representante del Pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses", denunció.

A la vez, recuperó el debate que se dio en el inicio del Gobierno de Milei por el tratamiento de la ley Bases, el cual -diagnosticó- "estuvo atravesado por la vil promesa de que generaría nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico".

Los datos que aportó el PJ

"Hoy vemos que los resultados económicos y sociales de este gobierno representan un fracaso: 290.602 trabajadores y trabajadoras formales menos de noviembre desde 2023 a noviembre 2025. 21938 empleadores menos desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025. La informalidad laboral pasó de 41,4% en el 4° Trimestre de 2023 a 43,3% en el 3 Trimestre de 2025", contrastó con datos de la economía.

"Desde nuestra responsabilidad política afirmamos con claridad: no acompañaremos ninguna norma que legalice la esclavitud laboral", reforzaron y reclamaron que "Argentina no necesita menos derechos". "Necesita más industria, más producción, mejores salarios y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria; que garantice los mismos puntos de partida para que cada persona pueda soñar y construir ese sueño con dedicación, trabajo y voluntad", exhortaron.

La propuesta laboral

"El peronismo tiene una propuesta de modernización clara. Salario Mínimo acorde a la Canasta Básica, participación en las ganancias, ampliación de licencias parentales, derecho a la desconexión digital, reducción de la jornada laboral, derechos para trabajadores de plataformas y comité mixto de seguridad e higiene", propusieron su proyecto de reforma laboral.