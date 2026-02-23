Patricia Bullrich, en exclusiva con A24: "Vamos a intentar una serie de reformas este año"

"Vamos a intentar una serie de reformas este año", afirmó Bullrich.

Una semana clave: régimen penal juvenil, reforma laboral y glaciares

La senadora anticipó una intensa agenda legislativa. Señaló que el Senado tendrá sesiones para elegir autoridades, tratar el Régimen Penal Juvenil, el pliego de Fernando Iglesias, la Ley de Glaciares y la Reforma Laboral.

Sobre esta última, aclaró que se respetará el texto votado en Diputados. “Fue el compromiso que tomaron en Diputados, así que se va a respetar”, aseguró.

También reconoció que el proyecto sobre glaciares resultó “más dificultoso de lo que parecía” y que se necesitó más tiempo para alcanzar un acuerdo.

Bullrich consideró que 2025 será un año de reformas estructurales. “Hay muchas cosas de la estructura legal argentina que responden a una Argentina cerrada, corporativa, llena de vericuetos que hacen difícil ganar productividad”, sostuvo.

En ese marco, planteó la necesidad de simplificar normas y avanzar en una estructura tributaria más clara y pro-producción. “Nosotros elegimos una Argentina con más actividad privada y menos Estado”, afirmó.

Sobre la reforma tributaria, explicó que el debate no se limita a los impuestos nacionales: “El costo argentino se compone de los tres niveles: nacional, provincial y municipal”. Y cuestionó el peso de Ingresos Brutos al señalar que “es una caja falsa”, porque permite sostener el gasto pero no promueve productividad ni empleo privado.

Licencias laborales y billeteras virtuales: la polémica

Consultada por el artículo sobre licencias en la ley laboral, Bullrich aseguró que la redacción ya era conocida por los senadores y que el objetivo era combatir abusos. “Se fue contra la industria de los certificados truchos, de los pedidos de licencia que no corresponden”, afirmó.

Respecto de las billeteras virtuales y el pago de sueldos, explicó que la discusión giró en torno a las condiciones de solvencia. “Si quieren ser pagadoras de sueldos, tienen que cumplir determinadas condiciones”, sostuvo, y remarcó que esa regulación debe estar bajo la órbita del Banco Central.

En ese sentido, explicó que el debate sobre las billeteras virtuales y el pago de salarios gira en torno a la solvencia y las garantías necesarias para cumplir en tiempo y forma con una obligación que calificó como “alimentaria”.

Señaló que el sueldo debe acreditarse entre el 1 y el 5 de cada mes porque los trabajadores tienen compromisos inmediatos, como alquileres o servicios, y que los bancos pueden garantizar ese cumplimiento incluso si la empresa se retrasa, ya que cuentan con acuerdos de descubierto y respaldo financiero.

Por lo tanto, sostuvo que las billeteras virtuales que quieran convertirse en pagadoras de salarios deberán cumplir las mismas condiciones de solvencia que las entidades bancarias. “Eso lo tiene que determinar el Banco Central y reglamentarlo”, afirmó, al remarcar que no se trata de impedir su funcionamiento sino de exigir garantías equivalentes.

Bullrich aclaró que actualmente las billeteras están reguladas y controladas por el Banco Central, pero no están habilitadas para pagar sueldos. Si desean hacerlo, deberán someterse a un esquema similar al de los bancos. “Los que quieran ser pagadores de sueldos tienen que cumplir determinadas condiciones”, subrayó.

Además, advirtió que, a diferencia de los bancos que pueden ser asistidos por el Banco Central ante una crisis, una billetera que enfrente problemas podría afectar directamente a los trabajadores que tengan allí depositados sus haberes.

En otro tramo de la entrevista, la senadora mencionó la situación económica, la senadora admitió que se atraviesa “un tiempo duro”, pero defendió la estrategia oficial.

“Sabemos que dejar el tratamiento en este momento sería mortal”, afirmó, en rechazo a cualquier flexibilización monetaria. Y agregó: “No es emitir un poquito. Sería romper el fundamento del plan económico”.

Reconoció que el año pasado hubo demoras por la incertidumbre política, pero aseguró que ahora el objetivo es sostener la gobernabilidad para no retrasar el plan de estabilización.

El cierre de Fate y el empleo

Consultada por el cierre de Fate, Bullrich relativizó la novedad del caso. “Fate viene cerrando hace 20 años. Desde que tengo memoria recuerdo que Fate está mal”, afirmó.

Sostuvo que la economía aún está “bastante parada”, aunque destacó que la desocupación se ubicó en torno al 6,6% en el último trimestre. Según su análisis, el país está atravesando un cambio en el tipo de empleo y en los sectores que generan trabajo.

“Sabemos que estamos en un tiempo duro, pero es el único camino”, concluyó.