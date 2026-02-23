Quiénes son los primeros participantes que ingresaron a Gran Hermano Generación Dorada
Con varios famosos incluidos, la casa de Gran Hermano Generación Dorada abrió sus puertas a los participantes que buscarán quedarse con el premio. Entrá y conocé el perfil de cada uno.
23 feb 2026, 23:57
La casa de Gran Hermano Generación Dorada empezó a poblarse con una combinación explosiva de trayectorias, cuentas pendientes y nuevas apuestas. La diversidad fue la marca del arranque: figuras con historia mediática, ex jugadores con sed de revancha y jóvenes dispuestos a hacerse un nombre desde cero.
La primera en atravesar la puerta fue Andrea del Boca, que no dudó en fijar su meta desde el minuto uno: quiere ganar. Declarada fan del formato, se mostró emocionada en el estudio junto a Santiago del Moro y recibió el abrazo de su hija antes de aislarse del mundo.
Detrás llegó un viejo conocido del reality: Emanuel Di Gioia, recordado por su paso en 2011 y por su enfrentamiento televisivo con Jorge Rial. Supo ser aliado y rival de Cristian U, pero una jugada fallida lo dejó afuera. Esta vez aseguró que entra con otra cabeza y dispuesto a cambiar la historia.
También se sumó Lolo Poggio, hermana de Julieta, finalista de la edición 2022. Cuando vivió el fenómeno desde afuera aún era menor; hoy cruza la puerta como protagonista, acompañada por su familia y con la presión inevitable de su apellido.
La cuota internacional la aportó Carmiña Masi, periodista y conductora paraguaya, que irrumpió con desparpajo y dejó en claro que no piensa pasar desapercibida. Energía alta y personalidad fuerte fueron su carta de presentación.
Entre los más jóvenes apareció Tomy Riguera, creador de contenido en TikTok junto a su mamá, y futbolista de Defensores de Belgrano. Con apenas 18 años, entró reservado, aunque convencido de que puede sorprender.
Desde Chile llegó Jennifer Pincoya, ex finalista de Gran Hermano Chile, donde fue una de las jugadoras más nominadas y carismáticas. Su experiencia y carácter prometen mover el tablero desde el arranque.
El séptimo ingreso fue el de Brian Sarmiento, ex futbolista, cantante y empresario, que ya probó suerte en la pista del Bailando por un Sueño. Extrovertido y frontal, aseguró que su personalidad será su mejor arma en una competencia que recién comienza y que ya anticipa fuertes cruces.