Quiénes son los primeros participantes que ingresaron a Gran Hermano Generación Dorada

La cuota internacional la aportó Carmiña Masi, periodista y conductora paraguaya, que irrumpió con desparpajo y dejó en claro que no piensa pasar desapercibida. Energía alta y personalidad fuerte fueron su carta de presentación.

Entre los más jóvenes apareció Tomy Riguera, creador de contenido en TikTok junto a su mamá, y futbolista de Defensores de Belgrano. Con apenas 18 años, entró reservado, aunque convencido de que puede sorprender.

Desde Chile llegó Jennifer Pincoya, ex finalista de Gran Hermano Chile, donde fue una de las jugadoras más nominadas y carismáticas. Su experiencia y carácter prometen mover el tablero desde el arranque.

El séptimo ingreso fue el de Brian Sarmiento, ex futbolista, cantante y empresario, que ya probó suerte en la pista del Bailando por un Sueño. Extrovertido y frontal, aseguró que su personalidad será su mejor arma en una competencia que recién comienza y que ya anticipa fuertes cruces.

Noticia en desarrollo...