El Gobierno festejó por las nuevas fugas del kirchnerismo en el Senado y lanzó un ironía con el crecimiento de LLA: "Partido único"
Tres senadores se van del bloque peronista que conduce Mayans para aliarse al gobierno y Luis Juez confirma su pase a LLA. En la Rosada festejan por anticipado, de cara a dos sesiones clave esta semana.
Patricia Bullrich (LLA) y José Mayans (UxP) en el debate de la reforma laboral. Se esperan más pases de legisladores opositores al oficialista LLA
"Están quedando islados", dijo una fuente cercana Javier Milei a A24.com al opinar sobre la sangría que sufrió en los últimos meses el peronismo kirchenrista en el Congreso, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. Pero ahora, con varias leyes a punto de ser sancionadas, vaticinan que se empieza a consolidar una nueva mayoría en el Congreso en favor de los proyectos de reformas estructurales de Javier Milei.
En Balcarce 50 festejaban este lunes de antemano un nuevo pase, esta vez de 3 de los 5 senadores peronistas del bloque Convergenccia Federal, que integraban el interbloque perononista que conduce José Mayans, dejaran las filas del bloque kirchnerista para converger en un espacio más cercano al gobierno.
Se trata de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) que dejarían el interbloque que lidera Mayans (Formosa) por diferencias internas por la agenda impulsada por Mayans, que responde a la ex presidenta y titular del PJ nacional, Cristina Kirchner.
Estos tres senadores responden a los gobernadores del Norte que apoyaron los últimos proyectos enviados por Milei: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
Por su parte, Luis Juez se sumó este lunes al bloque de La Libertad Avanza: “He decidido participar orgánicamente” dijo el senador, que hasta el momento funcionaba en interbloque con los libertarios, y este lunes anunció que pasó a integrar el conjunto liderado por Bullrich, que hasta ahora tenía 21 senadores "puros" y con estos pases quedará en 22 senadores de LLA.
Los estrategas de Balcarce 50 van un paso más y sueñan con convertir a La Libertad Avanza en "el partido único". "Es el único partido que hoy tiene representación en todo el país", ironizó este lunes una fuente cercana a Milei, tras dar "casi por terminado al Partido Justicialista (PJ)".
En la mesa política de Milei que se reunió este lunes en Casa Rosada para definir la agenda de la última sema a de sesiones extraordinarias y la agenda de cara al 1 de marzo, se mostraron eufóricos horas antes de que se confirmara la novedad.
Se esperaba confirmar en el Senado, la conformación de un nuevo bloque de 5 legisladores junto a la senadora que responde a Sáenz, Flavia Royón, y su par de Tucumán que también responde a Jaldo, Beatriz Ávila del monobloque Independencia.
De los 5 de Convergencia Federal solo quedarán 2 aliados al peronismo interactuando con Mayans: el presidente del bloque, Fernando Salino (San Luis), y Fernando Rejal (La Rioja).
Con este traspaso, el peronismo tendría solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta.
Ya en octubre de 2025 después de las elecciones intermedias, en la Casa Rosada relativizaban a los otros partidos aliados, como el PRO y la UCR que en minoría, hoy integran el interbloque que apoya casi todos los proyectos de Javier Milei en el Congreso.
El acompañamiento del PRO y la UCR y el apoyo de gobernadores peronistas cada vez más cerca de la Casa Rosada, LLA lograría no solo aprobar un paquete de leyes sino dejar al PJ con la menor representación en la Cámara Alta desde la vuelta de la democracia en 1983.
Lo que no está claro es la posición que tomarán estos senadores respecto de la reforma laboral que el oficialismo intentará convertir en ley el próximo viernes 27 en el Senado, tras las modificaciones que sufrió el proyecto original del Gobierno en Diputados la semana pasada.
En la sesión que el Senado le dio media sanción a la reforma laboral el 12 de febrero, el bloque Convicción Federal y sus 5 miembros habían votado igual que el Bloque Justicialista: no dieron quórum y votaron en contra de la norma.
Ahora en el Gobierno especulan que podrían mantener el voto negativo, pero que darían quorum inicial para que se trate el proyecto que vino con media sanción de Diputados. El oficialismo tiene el quórum y los votos para aprobarlo, ya lo demostró en la sesión original.