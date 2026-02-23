En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Senado
Casa Rosada

El Gobierno festejó por las nuevas fugas del kirchnerismo en el Senado y lanzó un ironía con el crecimiento de LLA: "Partido único"

Tres senadores se van del bloque peronista que conduce Mayans para aliarse al gobierno y Luis Juez confirma su pase a LLA. En la Rosada festejan por anticipado, de cara a dos sesiones clave esta semana.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Patricia Bullrich (LLA) y José Mayans (UxP) en el debate de la reforma laboral. Se esperan más pases de legisladores opositores al oficialista LLA

Patricia Bullrich (LLA) y José Mayans (UxP) en el debate de la reforma laboral. Se esperan más pases de legisladores opositores al oficialista LLA

"Están quedando islados", dijo una fuente cercana Javier Milei a A24.com al opinar sobre la sangría que sufrió en los últimos meses el peronismo kirchenrista en el Congreso, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. Pero ahora, con varias leyes a punto de ser sancionadas, vaticinan que se empieza a consolidar una nueva mayoría en el Congreso en favor de los proyectos de reformas estructurales de Javier Milei.

Leé también Milei prepara una batería de anuncios para su discurso del 1° de marzo ante el Congreso
Los puntos centrales del discurso que prepara Javier Milei para el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Foto: Archivo.

En Balcarce 50 festejaban este lunes de antemano un nuevo pase, esta vez de 3 de los 5 senadores peronistas del bloque Convergenccia Federal, que integraban el interbloque perononista que conduce José Mayans, dejaran las filas del bloque kirchnerista para converger en un espacio más cercano al gobierno.

Se trata de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) que dejarían el interbloque que lidera Mayans (Formosa) por diferencias internas por la agenda impulsada por Mayans, que responde a la ex presidenta y titular del PJ nacional, Cristina Kirchner.

3 senadores del bloque peronista Convergencia Federal se van del interbloque kirchnerista para armar un nuevo espacio aliado al gobierno de Javier Milei. Foto archivo

Estos tres senadores responden a los gobernadores del Norte que apoyaron los últimos proyectos enviados por Milei: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

Diego SAntilli participó de una cumbre con gobernadores del norte en la Casa de Salta, en la previa al debate de la reforma laboral. Foto Ministerio del Interior.

Por su parte, Luis Juez se sumó este lunes al bloque de La Libertad Avanza: “He decidido participar orgánicamente” dijo el senador, que hasta el momento funcionaba en interbloque con los libertarios, y este lunes anunció que pasó a integrar el conjunto liderado por Bullrich, que hasta ahora tenía 21 senadores "puros" y con estos pases quedará en 22 senadores de LLA.

Luis Juez 1.jpg
Consejo de la Magistratura: rechazan el amparo de Luis Juez para quedarse con una banca (Foto: NA).

Consejo de la Magistratura: rechazan el amparo de Luis Juez para quedarse con una banca (Foto: NA).

En la Casa Rosada sostienen que de esta manera, se consolida el nuevo esquema de alianzas que construyó la mesa política encabezada por Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, junto a Martín Menem y Patricia Bullrich, a partir de las negociaciones con los gobernadores para aprobar las leyes de reforma laboral, ley penal juvenil y de Glaciares, entre otros proyectos que buscará terminar de sancionar esta semana el oficialismo en el Senado.

Los estrategas de Balcarce 50 van un paso más y sueñan con convertir a La Libertad Avanza en "el partido único". "Es el único partido que hoy tiene representación en todo el país", ironizó este lunes una fuente cercana a Milei, tras dar "casi por terminado al Partido Justicialista (PJ)".

En la mesa política de Milei que se reunió este lunes en Casa Rosada para definir la agenda de la última sema a de sesiones extraordinarias y la agenda de cara al 1 de marzo, se mostraron eufóricos horas antes de que se confirmara la novedad.

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

Se esperaba confirmar en el Senado, la conformación de un nuevo bloque de 5 legisladores junto a la senadora que responde a Sáenz, Flavia Royón, y su par de Tucumán que también responde a Jaldo, Beatriz Ávila del monobloque Independencia.

De los 5 de Convergencia Federal solo quedarán 2 aliados al peronismo interactuando con Mayans: el presidente del bloque, Fernando Salino (San Luis), y Fernando Rejal (La Rioja).

Con este traspaso, el peronismo tendría solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta.

Ya en octubre de 2025 después de las elecciones intermedias, en la Casa Rosada relativizaban a los otros partidos aliados, como el PRO y la UCR que en minoría, hoy integran el interbloque que apoya casi todos los proyectos de Javier Milei en el Congreso.

El acompañamiento del PRO y la UCR y el apoyo de gobernadores peronistas cada vez más cerca de la Casa Rosada, LLA lograría no solo aprobar un paquete de leyes sino dejar al PJ con la menor representación en la Cámara Alta desde la vuelta de la democracia en 1983.

Lo que no está claro es la posición que tomarán estos senadores respecto de la reforma laboral que el oficialismo intentará convertir en ley el próximo viernes 27 en el Senado, tras las modificaciones que sufrió el proyecto original del Gobierno en Diputados la semana pasada.

En la sesión que el Senado le dio media sanción a la reforma laboral el 12 de febrero, el bloque Convicción Federal y sus 5 miembros habían votado igual que el Bloque Justicialista: no dieron quórum y votaron en contra de la norma.

Ahora en el Gobierno especulan que podrían mantener el voto negativo, pero que darían quorum inicial para que se trate el proyecto que vino con media sanción de Diputados. El oficialismo tiene el quórum y los votos para aprobarlo, ya lo demostró en la sesión original.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Senado Kirchnerismo La Libertad Avanza
Notas relacionadas
Villarruel cuestionó el acuerdo comercial con Donald Trump y cerca de Milei la cruzaron con dureza
Con la Rosada vallada y Milei en Estados Unidos, el Gobierno monitorea la sesión por la reforma laboral
Confirman la sesión de este jueves en Diputados para votar la Reforma Laboral

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar