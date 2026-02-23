El Gobierno festejó por las nuevas fugas del kirchnerismo en el Senado y lanzó un ironía con el crecimiento de LLA: "Partido único"

Diego SAntilli participó de una cumbre con gobernadores del norte en la Casa de Salta, en la previa al debate de la reforma laboral. Foto Ministerio del Interior.

Por su parte, Luis Juez se sumó este lunes al bloque de La Libertad Avanza: “He decidido participar orgánicamente” dijo el senador, que hasta el momento funcionaba en interbloque con los libertarios, y este lunes anunció que pasó a integrar el conjunto liderado por Bullrich, que hasta ahora tenía 21 senadores "puros" y con estos pases quedará en 22 senadores de LLA.

Luis Juez 1.jpg Consejo de la Magistratura: rechazan el amparo de Luis Juez para quedarse con una banca (Foto: NA).

En la Casa Rosada sostienen que de esta manera, se consolida el nuevo esquema de alianzas que construyó la mesa política encabezada por Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, junto a Martín Menem y Patricia Bullrich, a partir de las negociaciones con los gobernadores para aprobar las leyes de reforma laboral, ley penal juvenil y de Glaciares, entre otros proyectos que buscará terminar de sancionar esta semana el oficialismo en el Senado.

Los estrategas de Balcarce 50 van un paso más y sueñan con convertir a La Libertad Avanza en "el partido único". "Es el único partido que hoy tiene representación en todo el país", ironizó este lunes una fuente cercana a Milei, tras dar "casi por terminado al Partido Justicialista (PJ)".

En la mesa política de Milei que se reunió este lunes en Casa Rosada para definir la agenda de la última sema a de sesiones extraordinarias y la agenda de cara al 1 de marzo, se mostraron eufóricos horas antes de que se confirmara la novedad.

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

Se esperaba confirmar en el Senado, la conformación de un nuevo bloque de 5 legisladores junto a la senadora que responde a Sáenz, Flavia Royón, y su par de Tucumán que también responde a Jaldo, Beatriz Ávila del monobloque Independencia.

De los 5 de Convergencia Federal solo quedarán 2 aliados al peronismo interactuando con Mayans: el presidente del bloque, Fernando Salino (San Luis), y Fernando Rejal (La Rioja).

Con este traspaso, el peronismo tendría solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta.

Ya en octubre de 2025 después de las elecciones intermedias, en la Casa Rosada relativizaban a los otros partidos aliados, como el PRO y la UCR que en minoría, hoy integran el interbloque que apoya casi todos los proyectos de Javier Milei en el Congreso.

El acompañamiento del PRO y la UCR y el apoyo de gobernadores peronistas cada vez más cerca de la Casa Rosada, LLA lograría no solo aprobar un paquete de leyes sino dejar al PJ con la menor representación en la Cámara Alta desde la vuelta de la democracia en 1983.

Lo que no está claro es la posición que tomarán estos senadores respecto de la reforma laboral que el oficialismo intentará convertir en ley el próximo viernes 27 en el Senado, tras las modificaciones que sufrió el proyecto original del Gobierno en Diputados la semana pasada.

En la sesión que el Senado le dio media sanción a la reforma laboral el 12 de febrero, el bloque Convicción Federal y sus 5 miembros habían votado igual que el Bloque Justicialista: no dieron quórum y votaron en contra de la norma.

Ahora en el Gobierno especulan que podrían mantener el voto negativo, pero que darían quorum inicial para que se trate el proyecto que vino con media sanción de Diputados. El oficialismo tiene el quórum y los votos para aprobarlo, ya lo demostró en la sesión original.