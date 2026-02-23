El Gobierno afina la estrategia para aprobar la reforma laboral, glaciares y el nuevo régimen penal Juvenil

Ese mismo día, el oficialismo empujará la sanción definitiva de la reforma a la ley de glaciares, un proyecto que viene con media sanción de Diputados y que, desde el entorno más cercano a Milei, califican como "más importante que la reforma laboral" porque da un "marco jurídico" para "proteger el desembarco de inversiones en minería y energía".

El Gabinete también analizará los cerca de 40 proyectos de reformas que Milei va a plantear en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Según trascendió, el Presidente les pidió a todos los ministerios que presenten sus propias propuestas de reformas estructurales.

¿Cómo siguen los debates en el Congreso?

Reforma Laboral Senado

El Senado retoma este martes una intensa actividad que comenzará con el plenario para elegir autoridades de varias comisiones. En tanto, según adelantó Patricia Bullrich, se plantearán dos sesiones especiales antes de que se termine el período extraordinario.

Entre las prioridades para las primeras sesiones ordinarias del año, Milei enviará al Congreso el acuerdo comercial con Estados Unidos y el ingreso de la Argentina al Board of Peace (Consejo de Paz) que encabeza el presidente norteamericano, Donald Trump, con adhesión y aportes millonarios de otros 27 países.

En relación con el acuerdo de comercio e Inversión con Estados Unidos, se trata de una prioridad para el Gobierno en materia económica, ya que busca profundizar la llegada de capitales para la inversión, extracción, explotación y exportación de minerales críticos (litio, cobre y oro), energía y productos agrícolas.

El Gobierno dejará para sesiones ordinarias otros proyectos como la "libertad educativa", que plantea reemplazar la actual ley de Educación que apunta a los niveles primario y secundario.

El proyecto reconoce autonomía pedagógica y curricular para instituciones estatales y privadas. Declara a la educación básica como servicio esencial, lo que implica garantizar el servicio mínimo ante conflictos gremiales. A su vez, a nivel curricular, permite definir un proyecto institucional, métodos de enseñanza, organización interna y calendario escolar, dentro de los parámetros nacionales y jurisdiccionales.

Además, habilita modalidades presenciales, híbridas, comunitarias, domiciliarias y a distancia, bajo supervisión y estándares nacionales y jurisdiccionales.

Respecto de ley de financiamiento universitario, el Gobierno la presentó para ser tratada en extraordinarias la semana pasada, pero la fuerte polémica que desató la reforma laboral demoró el tratamiento del proyecto con el que Milei busca adecuar los aumentos salariales de la ley actual al presupuesto del Ministerio de Economía.

Otro proyecto al que le darán prioridad en ordinarias es el de reforma judicial. Como había anticipado A24.com la semana pasada, incluye una reforma del Código Penal. Allí se propone aumentar las penas a delitos como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, terrorismo y su financiamiento y crímenes de lesa humanidad para que no prescriban.

Además, plantea endurecer penas para delitos como hurtos, robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

En cambio, en el Ejecutivo esperarán a consolidar la mayoría parlamentaria para enviar los pliegos para nombramientos de jueces y fiscales federales vacantes y completar la Corte Suprema con los dos miembros que faltan.

Otros proyectos que están en plena elaboración, según fuentes de la Casa Rosada, son una nueva reforma a la ley tributaria, y las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior.