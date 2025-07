El cruce menos pensado: el ministro de Salud contra Julia Mengolini por una radio abierta en el Garrahan

El pedido de las autoridades del Garrahan

Por la mañana, las autoridades del Hospital Garrahan también se pronunciaron al tomar conocimiento de la transmisión que se iba a realizar en el nosocomio en medio de un reclamo salarial de los residentes. "Desde el Hospital Garrahan enviamos una nota a la emisora Futurock tras su intención de realizar una transmisión en vivo desde nuestras instalaciones sin autorización", publicaron desde la cuenta oficial de la institución donde compartieron la nota enviada a Futurock.

"Queremos dejar expresado, con el mayor respeto y comprensión por el valor de la libertad de expresión, que una actividad de estas características no debería desarrollarse dentro del predio hospitalario", solicitaron las autoridades del hospital de niños y explicaron que "la presencia de un equipo de transmisión implica una alteración directa en el ambiente de trabajo clínico y, especialmente, en la cotidianeidad de nuestros pacientes y sus familias, quienes ya atraviesan situaciones de particular sensibilidad".

"Esta exposición no deseada genera un innecesario aumento del estrés y puede interferir con el desarrollo habitual de la única prioridad que guía nuestro accionar: la atención y el cuidado de los niños", señaló y aclararon: "Queremos reiterar que no nos oponemos a la realización de expresiones públicas, sino que consideramos que las mismas deben desarrollarse en ámbitos que no interfieran con el normal funcionamiento del Hospital ni en sus instalaciones".

Desde la misma cuenta, por la tarde, reclamaron que en el hospital se estaban llevando adelante "cinco intervenciones de alta complejidad".

Qué respondió Futurock

De parte de la radio respondieron públicamente al pedido realizado por el Hospital, al que señalaron como otro "ataque del Gobierno de Milei". "Recibimos con responsabilidad los requerimientos en cuanto a no entorpecer el trabajo indispensable que realizan los médicos, enfermeros y todo el personal administrativo vinculado a la salud de los niñas y niños que concurren al hospital", observaron.

"Por tal motivo, y tomando como referencia diversas y numerosas actividades que se vienen desarrollando para defender la existencia de la institución frente a los ataques presupuestarios e ideológicos que son de público conocimiento, la transmisión se efectuará exactamente en el mismo lugar donde la emisora Radio Con Vos realizó la misma cobertura el pasado 25 de junio", insistieron y remarcaron que la transmisión que se realizó fue "más breve" en el horario de 13 a 16.

"La elección del día no es casual ya que, desde las 7 del día de la fecha, los trabajadores del hospital se encuentran realizando una medida de fuerza, por lo cual el tránsito tanto del personal como del público estará reducido respecto a una jornada normal, minimizando aún más cualquier eventual incomodidad que pudiera generarse", remarcaron.

Y completaron para luego realizar la radio abierta: "Dejamos explicito nuestro apoyo y tengan por seguro que nuestra tarea sólo buscará hacer más notorio la necesidad de que el Garrahan se transforme en un símbolo del país de excelencia, inclusión y bienestar para nuestros hijos".