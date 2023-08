El cruce en vivo de Raúl Castells con una comerciante víctima de los robos organizados

El cruce se dio luego de la charla que mantuvo Agustina, una comerciante cordobesa que sufrió un dramático robo en su local, con el conductor, Guillermo Andino. En ese momento, Castells salió al aire, en vivo.

"Lo que hubo el lunes 14 fue un aumento de los alimentos de un 100%. Junto a eso el gobierno nacional hace tres meses que no le entrega los alimentos a los comedores e iglesias. En ese marco ha habido una reacción popular en distintas provincias", justificó Castells.

"Esos delincuentes de saco y corbata (haciendo referencia a los empresarios) tienen que pagar por haber aumentado el doble las cosas tras las elecciones", manifestó mientras el equipo de A24 le indicaba que si bien los aumentos son ciertos, no tiene por qué pagarlos el comerciante con la destrucción de su fuente de trabajo.

Si bien Castells se mostró del lado de los pequeños y medianos comerciantes, continuaba justificando los ataques a los locales. En ese marco, Guillermo Andino fue claro: "¿Cómo le explica a la comerciante de Córdoba que le entraron 15 ladrones organizados a robarle alcohol y cigarrillos. Háblele a ella, no me hable a mí?", le pidió el conductor.

Tras el tenso descargo de Castells en el que, incluso, manifestó que era "un honor ir preso tras luchar por comida", de alguna manera evadiendo su responsabilidad en cuanto a los robos a supermercados, recibió la pregunta de la comerciante vandalizada.

"¿Cómo puede justificar el hambre con un robo en el que llevaron cigarrillos y alcohol? No tocaron el pan, los sándwiches, no tocaron un paquete de yerba ni azúcar. De almacén no se llevaron nada. ¿Usted piensa que es hambre eso?", le cuestionó.

Curiosamente, al recibir la pregunta de Agustina, Castells cortó la comunicación pero luego se reanudó. "Cuándo un río se desborda termina arrasando con todo. Usted va a cobrar 7 millones de pesos", atinó a decir el dirigente generando la indignación de la comerciante y los presentes en el estudio. "Usted no me puede decir eso", le dijo y efusivamente le habló sobre el esfuerzo que para ella es llevar adelante local.

"Acá no hay hambre y usted está justificando todo. Ojalá cobrará 7 millones de pesos", insistió la comerciante cordobesa.