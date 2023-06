El día en que Cristina Kirchner pidió una ley por los piquetes: "Pueden protestar, pero no cortando calles"

Sin embargo, durante la apertura de la Asamblea Legislativa de 2014, siendo Presidenta, Cristina Kirchner mostró una postura más bien cercana a la del gobernador jujeño.

"Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar, y complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, dijo en aquel entonces.

"Nosotros vamos a tener que legislar y, sobre todo, la Justicia tiene que actuar ante estos casos porque no podemos solos organizar las cosas. Aunque en economía pensemos en las antípodas, aunque no estemos de acuerdo con YPF, aunque no estemos de acuerdo en nada, por favor, en el respeto a los ciudadanos, pongámonos de acuerdo de una buena vez por todas, no les pido otra cosa”, sumaba en el discurso.

image.png

El ejemplo que dio Cristina de Estados Unidos

Durante aquel discurso, incluso, Cristina Kirchner hizo referencia a cómo se "controlan" las manifestaciones en Estados Unidos y dio un ejemplo de una vivencia personal.

“Una vez en Nueva York fui a ver una manifestación. Allá les ponen vallas en la vereda, de esquina a esquina, y dejan un espacio entre el ingreso a los negocios y la valla, y la gente va ahí dentro y protestas ahí, pero no cortan la calle", aseguró.

"Yo no pretendo tanto, porque ya seríamos el colmo de la civilización. No pretendo que sea como Estados Unidos, porque los argentinos somos un poco desordenados. Pero nosotros vamos a tener que legislar y la Justicia actuar”, añadió, con firme convicción.

Incluso, tiempo después de los dichos de la Vicepresidenta, el entonces diputado Carlos Kunkel presentó un proyecto de ley para establecer reglas en relación con los piquetes, que se ganó las críticas de toda la oposición en aquel momento. “Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles”, decía su impulsor.