Stephanie Demner anunció la llegada de su segundo hijo con un tierno posteo: "Ya saben que va a ser"

Stephi Demner 3

Qué sexo será el bebé de Stephanie Demner y Guido Pella

En LAM (América TV) aportaron mayor información sobre este nuevo paso en la familia de Stephanie Demner y Guido Pella. Allí, Pepe Ochoa contó que el embarazo era un deseo muy buscado por ambos: “La verdad que estaban felices, venían queriendo agrandar la familia, así que bueno, se dio”.

En el programa también revelaron que Stephanie ya estaría transitando el tercer mes de embarazo: “Está de tres meses y medio ya ”, detalló el panelista, aunque evitó confirmar el sexo del bebé. “ Sí, ya saben qué va a ser, pero no lo puedo decir ”, lanzó con misterio y compromiso de no querer contar antes que los papás.

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La influencer y el extenista llevan más de ocho años juntos y con el paso del tiempo se consolidaron como una de las parejas más queridas de las redes sociales. Tras comprometerse, formar una familia con el nacimiento de Ari y compartir gran parte de su historia de amor con sus seguidores, ahora atraviesan otro de los momentos más especiales con la llegada de su segundo hijo.