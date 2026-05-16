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Stephanie Demner anunció la llegada de su segundo hijo con un tierno posteo: "Ya saben que va a ser"

Stephanie Demner sorprendió a sus seguidores al dar a conocer la feliz noticia de que espera su segundo hijo junto a Guido Pella. En LAM contaron más detalles de este anuncio tan esperado por la familia.

16 may 2026, 00:00
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Stephanie Demner anunció la llegada de su segundo hijo con un tierno posteo: Ya saben que va a ser
Stephanie Demner anunció la llegada de su segundo hijo con un tierno posteo: Ya saben que va a ser

Stephanie Demner anunció la llegada de su segundo hijo con un tierno posteo: "Ya saben que va a ser"

Stephanie Demner eligió sus redes sociales para anunciar una de las noticias más felices de su vida: está embarazada nuevamente. La influencer sorprendió a sus seguidores con una emotiva publicación familiar en la que apareció acompañada por Guido Pella y la pequeña Arianna de cuatro años.

Se agranda la familia ”, escribió junto a un emoji de pollito y un corazón rojo, en una publicación que rápidamente se llenó de likes, comentarios y mensajes de cariño tanto de sus seguidores como de distintas figuras del espectáculo.

En las imágenes, se la pudo ver mostrando su pancita mientras abrazaba a Guido y a su hija en una postal íntima, cálida y muy romántica, que enterneció por completo a las redes sociales.

Stephi Demner 1
Stephi Demner 2
Stephi Demner 4

Stephi Demner 3

Qué sexo será el bebé de Stephanie Demner y Guido Pella

En LAM (América TV) aportaron mayor información sobre este nuevo paso en la familia de Stephanie Demner y Guido Pella. Allí, Pepe Ochoa contó que el embarazo era un deseo muy buscado por ambos: “La verdad que estaban felices, venían queriendo agrandar la familia, así que bueno, se dio”.

En el programa también revelaron que Stephanie ya estaría transitando el tercer mes de embarazo: “Está de tres meses y medio ya ”, detalló el panelista, aunque evitó confirmar el sexo del bebé. “ Sí, ya saben qué va a ser, pero no lo puedo decir ”, lanzó con misterio y compromiso de no querer contar antes que los papás.

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La influencer y el extenista llevan más de ocho años juntos y con el paso del tiempo se consolidaron como una de las parejas más queridas de las redes sociales. Tras comprometerse, formar una familia con el nacimiento de Ari y compartir gran parte de su historia de amor con sus seguidores, ahora atraviesan otro de los momentos más especiales con la llegada de su segundo hijo.

     

 

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