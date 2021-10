El editorial de Baby Etchecopar: "Aquí no se rinde nadie".

"Hicieron la campaña de victimización más larga de la historia. Y todos los cobardes que se escondieron en México, en España, después volvieron como héroes y hoy son gobierno". "Hicieron la campaña de victimización más larga de la historia. Y todos los cobardes que se escondieron en México, en España, después volvieron como héroes y hoy son gobierno".

"Nunca nos atrevimos en 50 años a decirles hijos de puta. Volvieron y son gobierno y nadie les recuerda el pasado". "Nunca nos atrevimos en 50 años a decirles hijos de puta. Volvieron y son gobierno y nadie les recuerda el pasado".

"Esa historia nunca se pudo contar en Argentina porque si la contaba eras facho". "Esa historia nunca se pudo contar en Argentina porque si la contaba eras facho".

"Nunca pensaste que alguna vez uno de estos iba a tener poder para algo y después se asociaron con gente como Victor Hugo Morales. Y se asociaron con Raúl Zaffaroni, funcional al proceso militar. Y apareció una señora, Alicia Kirchner, hablando del Che Guevara, los Montoneros y el ERP". "Nunca pensaste que alguna vez uno de estos iba a tener poder para algo y después se asociaron con gente como Victor Hugo Morales. Y se asociaron con Raúl Zaffaroni, funcional al proceso militar. Y apareció una señora, Alicia Kirchner, hablando del Che Guevara, los Montoneros y el ERP".

"Hoy, cuando vi la derrota de Máximo Kirchner en el Congreso la disfruté mucho, porque me di cuenta que ya no somos más venezolanos, empezamos a ser de nuevo argentinos. Patriotas argentinos que defendemos Argentina contra estos chorritos". "Hoy, cuando vi la derrota de Máximo Kirchner en el Congreso la disfruté mucho, porque me di cuenta que ya no somos más venezolanos, empezamos a ser de nuevo argentinos. Patriotas argentinos que defendemos Argentina contra estos chorritos".

"Son pelotudos e hijos de puta porque les importa un carajo la gente. Lo único que les importa es su ideal. Y como si esto fuera poco, nos trajeron a los milicos, y los milicos trajeron la Guerra de Malvinas". "Son pelotudos e hijos de puta porque les importa un carajo la gente. Lo único que les importa es su ideal. Y como si esto fuera poco, nos trajeron a los milicos, y los milicos trajeron la Guerra de Malvinas".

"Hoy, cuando lo vi a Máximo Kirchner haciendo puchero, me di cuenta que ya perdieron el poder y están haciendo ridiculeces, payasadas. Se le fue terminando la pólvora a la bomba de la izquierda, al populismo berreta". "Hoy, cuando lo vi a Máximo Kirchner haciendo puchero, me di cuenta que ya perdieron el poder y están haciendo ridiculeces, payasadas. Se le fue terminando la pólvora a la bomba de la izquierda, al populismo berreta".

"Hoy quería rendirle homenaje a los caídos, y si quieren hacerme un juicio por facho, hagámelo. Y háganme un juicio por patriota. Para mí no va 'viva Cristina, viva Néstor', para mí va 'viva la Patria'. Y el bronce es para los héroes de Malvinas, no para los chorros que se llevaron 500 palos del sur". "Hoy quería rendirle homenaje a los caídos, y si quieren hacerme un juicio por facho, hagámelo. Y háganme un juicio por patriota. Para mí no va 'viva Cristina, viva Néstor', para mí va 'viva la Patria'. Y el bronce es para los héroes de Malvinas, no para los chorros que se llevaron 500 palos del sur".

